T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/896 Esas

DAVALI : HACI MEHMET YILDIZ-15107248064-Hasan ve Fatma oğlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Katılım Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalının evlilik dışı birlikteliğinden Ahmet Baran'ın dünyaya geldiğini, çocuğun bakım ve giderlerinin müvekkili tarafından karşılandığını, davalı tarafından giderlerin karşılanmadığını beyan ederek 2500 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müşterek çocuk Ahmet Baran yararına kullanılmak üzere müvekkiline ödenmesini, nafakaya her yıl tüikçe belirlenen üfe oranında artırım yapılmasını talep ve dava etmiştir.

Dosyamız davalısı olan Hacı Mehmet Yıldız'ın yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden davalıya yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi ile ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiye içeriği olan" 6100 sayılı HMK'nın 122. maddesi gereğince iş bu davetiyenin size tebliğinden itibaren yasal iki haftalık süre içerisinde davaya karşı varsa itirazlarınızı savunma ve delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz aksi takdirde aleyhinize açılan davayı inkar etmiş sayılacağınız, AYRICA Belirlenen günsaatte ön inceleme ve tahkikat duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve mahkememizce yokluğunuzda karar verilebileceği ayrıca TANIKLARINIZ VAR İSE DURUŞMADAHAZIR ETMENİZ HALİNDE DİNLENECEĞİ, duruşmanın 12/07/2023 günü saat 09:15'de yapılacağı" hususuna ilişkin davetiye içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8.gün yukarıda dava dilekçesi ve ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01831930

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