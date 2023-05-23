T.C.

UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/24 Tereke

KÜTAHYA ili, PAZARLAR ilçesi, TEPE mah/köy 80 Cilt, 2 Aile sıra no 18 sırada nüfusa kayıtlı 05/05/1959 doğumlu, 28739148596 TC Kimlik nolu, 15/07/2022 tarihinde vefat eden müteveffa RİFAT GÜRPINAR'ınnun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01833434

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