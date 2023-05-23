T.C. KAHRAMANMARAŞ10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.44961375-2022/487-Ceza Dava Dosyası - Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesince; Talat ve Cemile oğlu, 01/01/2002İDLİP d.lu, NİZAMEDDİN UVAYNAT hakkında Kasten Yaralama suçundan açılan kamu davasında Mahkememizin 23/01/2023 tarih ve 2022/487 esas, 2023/53 sayılı ilamı ile sanık hakkında Kasten Yaralama suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,Gerekçeli kararın sanığın açık adresi olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yerdeki emsal mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf olunabileceğine, yasal sürede istinaf olunmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

Basın No: ILN01833425

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