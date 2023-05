BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/587

KARAR NO : 2023/133

Davacı FIRAT ORHANOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Abdullah Saad M Alajlan'ın adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın kısmen kabulü ile, dava konusu İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, 107 ada, 3 parsel sayılı, D Blok, 13. Kat, 45 nolu taşınmazın davalı Karmen Yapı A.Ş. Adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Davalılar Burgan Bank A.Ş, Burgan Finansal Kiralama A.Ş, Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş, Vakıflar Bankası T.A.O, CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satış A.Ş, Abdullah Saad M Alajlan, Engin Karataş, Eskişehir Jimnastik ve Spor Mal. Ve Tic. Ltd. Şti. Ve Mohamed Bouaouja yönünden açılan davanın kabulü ile dava konusu taşınmaz üzerindeki işbu davalılara ait takyidatların kaldırılmasına,

3-Davalı Halk Bankası A.Ş. ve Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi yönünden açılan davanın reddine,

4-İİK 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve karar kesinleştiğinde gerekçeli kararın Küçükçekmece Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine,

5-Karar tarihi itibariyle Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 375.705,00-TL karar ve ilam harcının davalı Karmen Yapı A.Ş.'den tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 293.000,00-TL vekalet ücretinin davalı Karmen Yapı A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 4.600,00-TL vekalet ücretinin davalılar Burgan Finansal Kiralama A.Ş, Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş, Vakıflar Bankası T.A.O, CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satış A.Ş, Abdullah Saad M Alajlan, Engin Karataş, Eskişehir Jimnastik ve Spor Mal. Ve Tic. Ltd. Şti. Ve Mohamed Bouaouja'dan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalılar Halk Bankası A.Ş. ve Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 4.600,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak işbu davalılara verilmesine,

9-Davacı tarafça yapılan tebligat, ilanen tebliğ masrafı, bilirkişi ücreti, keşif harcı, keşif yol gideri olmak üzere toplam 15.117,04-TL'nin davalılar Karmen Yapı A.Ş, Burgan Bank A.Ş, Burgan Finansal Kiralama A.Ş, Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş, Vakıflar Bankası T.A.O, CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satış A.Ş, Abdullah Saad M Alajlan, Engin Karataş, Eskişehir Jimnastik ve Spor Mal. Ve Ticaret Limited Şirketi ve Mohamed Bouaouja'dan alınarak davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

10-Davalı Karmen Yapı A.Ş tarafından yapılan yargılama giderinin kendisi üzerinde bırakılmasına, diğer davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/05/2023

Basın No: ILN01833863

#ilan.gov.tr