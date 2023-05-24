Sayın Nadya Mutafoğlu,

İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Altıntepe Mahallesi 15132 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmazın bağımsız bölüm sahiplerinden olarak 10718235011 / 250 oranında pay sahiplerindensiniz. Maliki bulunduğunuz İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Altıntepe Mahallesi 15132 Ada, 7 Parselde kayıtlı Apartmana ilişkin olarak 6306 sayılı Kanun gereği riskli yapı tespiti yapılmış ve söz konusu tapunun beyanlar hanesine şerh olarak eklenmiştir. Yeniden inşa amacıyla riskli yapı arsa sahipleri ile Parlaklar Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmıştır.

Bu kapsamda 2/3 arsa payı çoğunluğunca riskli binanın yıkılıp yeniden yapılması için Kartal 17.Noterliğinde 07.04.2022 tarih 05707 yevmiye, numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve eklerine aynen muvafakat edilerek, sözleşmelerdeki şartlarda Parlaklar Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi isimli müteahhit firma ile Kat (Arsa Payı) karşılığı şeklinde yaptırılması hususunda 2/3 arsa payının çok üzerinde bir çoğunluk ile ilgili sözleşmeleri ve ekleri imzalanmış, akabinde 21.03.2023 tarihli Bina Ortak Karar Protokolü akdedilmiştir. Bahse konu protokolde 6306 sayılı yasa çerçevesinde riskli bina için Ekip Gayrimenkul Taşınmaz Değerleme A.Ş.'ye ait 20.03.2023 tarihli ve 2023-66 rapor numaralı Gayrimenkul Değerleme Raporunun okunduğu, bu rapor doğrultusunda yukarıda bahsi geçen Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve ekleri 6306 sayılı yasa kapsamında 2/3 arsa payının çok üzerinde bir çoğunlukla imzalanmıştır. Yapılan işbu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve ekleri ile yeni bina 3 adet bodrum + zemin kat + 4 normal kat ve çatı piyesi olmak üzere toplamda 33 adet bağımsız bölüm olacak şekilde inşa yeniden bina inşa edilecektir. 3. Bodrum katta kapalı sığınak, otopark ve teknik birimler, 2.Bodrum katta sığınak ve depo, 1. Bodrum katta ise 1 adet daire 9 adet dükkan bulunacaktır. Taraflar arasında akdedilen sözleşmeler ve ekleri uyarınca Kat Malikleri %80, Yüklenici ise %20 olmak üzere oranlar dahilinde bağımsız bölümler paylaşılacaktır.

Sayın Nadya Mutafoğlu işbu sözleşme ve tüm eklerini imzalamanız halinde yeni yapılacak binada 2.kat 11 numaralı bağımsız bölümün maliklerinden olacaksınız. Taraflar arasında akdedilen sözleşme ve tüm eklerini imzalamanız halinde yeni yapılacak binada toplamda 2.kattaki 11 numaralı bağımsız bölüm Nişan Mutafoğlu, Ayfer Döz, Nazlı Emekciyan, Cihan Bora, Mustafa Ayhan Aktaç'la birlikte tarafınıza verilecektir.

Bu kapsamda 6306 sayılı yasanın 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ve yine aynı yasanın Uygulama Yönetmeliği'nin 15/2 maddesince; Parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine esas karar alınmak üzere karar alınmıştır. Açık artırma usulü ile satış başlıklı 15/A maddesinin 11. fıkrasında belirtilen "Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır." Şayet bahsi geçen anlaşmaya katılır iseniz sizin dışınızda imzalanmış yukarıda belirtilen Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve eklerinde belirtilen 2.kattaki 11 numaralı bağımsız tarafınıza ve diğer hisse sahiplerine verilecektir.

Sayın Nadya Mutafoğlu işbu bildirim tebliğine müteakip en geç 15(onbeş) gün içerisinde İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi, Güzide (Derya) Sokak, No:11/7 adresinde mukim 0543 727 22 21 telefon nolu Av. Çiğdem Kezer ile noterde yukarıda bahsi geçen Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve tüm eklerini, ayrıca müteahhite verilecek müteahhit vekaletnamesi, temsil heyetine verilecek temsil heyeti vekaletnamesi ve muvafakatnameleri imza etmek için iletişime geçmeniz gerekmektedir. 6306 Sayılı Kanun 6. Maddesi ve yine aynı yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 15/2. Maddesine göre; ONBEŞ GÜN içinde bu karara katılmanız, aksi halinde ise bağımsız bölümünüze ilişkin arsa payının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.

Basın No: ILN01835120

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