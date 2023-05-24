T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/446 Esas

DAVALI : EKREM KOLDAN Gümüşpala Mah. Kuruçeşme Cad.No:29/1 Merkez Fırını Avcılar/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde davalının adresi olarak mernis adresinin bildirildiği, mernis adresine çıkartılan tebligatın davalının başka şehirde yaşıyor olmasından bahisle iade edildiği ayrıca mernis adresinde bulunan ilgili kolluk birimince yapılan adres araştırmaları neticesinde belirtilen adrese dava dilekçesinin tebliğ edildiği, ancak ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın aynı adrese yapıldığında iade edildiği, TK 21/2 maddesi uyarınca yapılan tebligatın ise adresteki binanın yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamadığındantensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tarafınıza ilanen tebliğ edilen tensip zaptı uyarınca;Öninceleme duruşma gün ve saati olan 14/09/2023 günü saat: 09:05'da SULH için gerekli hazırlığı yapmanız,davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK'nın 139/1uyarınca iddia ve savunmalarını ispata yarar tüm delillerinibelirtmek suretiyle bildirmeniz, dilekçenizde belirttğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmak, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla açıklama yapmanız aksi halde HMK'nın 139/1 uyarınca dilekçelerinizde dayandığınız bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, yurtdışında yaşıyor olmanız halinde Türkiyede bir tebligat adresi bildirmeniz, aksi takdirde tahkikat duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın yapılmayacağı İHTAR olunur.

Basın No: ILN01833635

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