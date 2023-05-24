T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2015/313Esas

KARAR NO : 2022/170

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2022 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince, 5237 SAYILI TCK'NUN 51/1 MADDESİ GEREĞİNCE ERTELİ 10 AY HAPİSve500 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Nurlan ve Klara oğlu,19/12/1987 doğumlu, KIRGIZİSTAN uyruklu KYMBATBEK AKMATBEKOV hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.05.2023

Basın No: ILN01833827

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