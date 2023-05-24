T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/162

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ

MEVKİİ : ÇAYIR YANI

MAH./KÖY. : HACIAHMET KÖYÜ

ADA NO : 130

PARSEL NO : 70

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 861,55

MALİKİNİN ADI-SOYADI: AHMET DİNÇ, AYŞE YURT, FATMA DİNÇ, FATMA YAYLALI, HAMİDE KIZILTAŞ, İLKNUR DOĞU, İSMAİL KILINÇ, İSMAİL KILINÇ

KAMULAŞTIRMAYI

YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kastamonu ili, Cide İlçesi Hacıahmet Köyü 130 ada 70 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/162 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01833823

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