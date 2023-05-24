T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/143
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ
MEVKİİ : GARTIN İÇİ
MAH./KÖY. : NANEPINARI KÖYÜ
ADA NO : 160
PARSEL NO : 4
TAŞINMAZ NİTELİĞİ : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 697,12
MALİKİNİN ADI-SOYADI: ALİ DEMİR, CANATAN DEMİR, FATMA DEMİR, İSLAM DEMİR, NAZİFE ARIKAN
KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kastamonu ili, Cide İlçesi Nanepınarı Köyü 160 ada 4 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/143 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No: ILN01833850
#ilan.gov.tr