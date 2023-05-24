T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/770 Esas

MİRAS BIRAKAN : SEBAHAT ŞOLCUM - 336*****890

MİRASÇILAR : NAGİHAN TOPÇU - 228*****254

NEWİN DİNÇ - 229*****574

SABİNE DİNÇ - 229*****638

SUSANNE DİNÇ - 229*****410

Mahkememizde açılan vasiyetnamenin açılması davasında verilen ara karar gereği,

Beyoğlu 17. Noterliği 16/07/2001 tarih, 13465 yevmiye numaralı müteveffa Sebahat Şolcum ait vasiyetnamenin içeriğinde :

" Vuku vefatımda terekemde çıkacak bilcümle gayrimenkul, menkul, para, mücevherat, esham, tahvilat, Bankalardaki Türk Lirası ve döviz hesaplarımdaki paraları ve sair bütün emvalimi yani mamelekimin tamamını Kardeşim İsmail DİNÇ'in çocukları Yeğenlerim Ankara 1972 doğumlu Saadet Dinç, Üsküdar 1974 doğumlu Pınar DİNÇ, Üsküdar 1981 doğumlu HASİBE DİNÇ'e terk ve vasiyet ediyorum. Son arzularım bunlardan ibarettir. "diyerek sözlerini tamamlamış olduğu,

Mahkememizce dava dosyasında Mirasçılar Susanne Dinç, Newin Dinç, Sabine Dinç,Nagihan Topçu'nun güncel adresi ve mernis adresi tespit edilemediğinden yapılan tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalardan bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mirasçılar Susanne Dinç, Newin Dinç, Sabine Dinç Nagihan Topçu, işbu ilan ile vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğinize dair en geç duruşma gününe kadar beyanda bulunmanız ve işbu tebliğden itibaren vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmemenizhalinde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız ,ayrıca duruşma günü olan 14/09/2023 günü 09:32'de bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01833835

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