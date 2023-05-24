T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1217 Esas

MİRAS BIRAKAN : EMİNE NESRİN ELER - 1678***0078 -

LEHİNE VASİYET YAPILAN : SACHA ELER - 1677***0642-

MİRASÇI : MEHMET SABİH ELER - 1678***0132 -

MİRASÇI : AHMET SEDAT ELER - 1678***0296 -

Mahkememizde açılan vasiyetnamenin açılması davasında verilen ara karar gereği,

Beykoz 2. Noterliği 27/01/2014tarih ve 5104 yevmiye numaralı Emine Nesrin Eler 'e ait vasiyetnamenin içeriğinde :

" Tapu ile sahibi bulunduğum T.C. Hudutları dahilinde bulunan bilcümle gayrimenkullerdeki hak ve hisselerimin yarısını oğlum 1678***0132 T.C. Kimlik numaralı MEHMET SABİH ELER'e diğer yarısını da torunum 1677***0642 T.C. Kimlik numaralı Sacha Eler'e bırakıyorum. "diyerek sözlerini tamamlamış olduğu,

Mahkememizce dava dosyasında Mirasçı Ahmet Sedat Eler'in yurt dışı tebligat adresinde artık ikamet etmediği, güncel adresi ve mernis adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalardan bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mirasçı Ahmet Sedat Eler işbu ilan ile vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğinize dair en geç duruşma gününe kadar beyanda bulunmanız ve işbu tebliğden itibaren vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmemenizhalinde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız ,ayrıca duruşma günü olan 06/07/2023 günü 12:30 'de bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.17/05/2023

Basın No: ILN01833845

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