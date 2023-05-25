T.C. ANKARA 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/200

KARAR NO : 2023/308

Davacı SABİT AKKUŞ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen davalı Attila KUCUK' un adresine gönderilen Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, Gerekçeli Karar' ın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce;

1-Davanın KABULÜNE,

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ovacık Mahallesi, 91782 ada, 4 Parselde davalı Attila KUCUK adına kayıtlı bulunan hissenin tapu kaydının iptali ile davacı 52120622358 T.C kimlik numaralı Sabit Akkuş adına kayıt ve tesciline,

2-Ziraat Bankası Ufuktepe Şubesine depo edilen şufa bedelinin karar kesinleştiğinde talep halinde ulaştığı nemaları ile birlikte davalıya ödenmesine,

3-Harçlar kanunu gereğince alınması gerekli 13989,88 TL harçtan peşin alınan 3.415,50 TL harcın mahsubu ile bakiye 10.574,38 TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

4- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince hesap ve takdir edilen 31.672 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 7.432,63 TL yargılama gideri ve 3.415,50 TL harç giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı HMK 345 madde uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, bu kararın davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01834617

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