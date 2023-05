T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ

2019/4455 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/4455 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 409 Ada, 3 Parselde kayıtlı ARSA vasıflı taşınmaz

Satışa konu taşınmaz ;

Dosyasında mevcut olan kıymet takdiri itirazına konu ana taşınmazın çap örneği ile dosyasında görevli

Harita ve Kadastro Mühendisinin yanında getirdiği parselasyon örneğinin zemine uygulanması neticesinde ana taşınmazın zemine uygun olduğu saptanmıştır. Hava fotoğraflarında ana taşınmazın yeri ve çevresi görülmektedir.

-Arsa Yönünden Yapılan Tespit ve Değerlendirmeler:

Çevresel Özellikler

Davaya konu olan taşınmaz; Devlet Karayolunu, deniz ve gölü görür konumda TÜYAP Fuar ve Sergi

Salonu ile TÜYAP metrobüs durağına da yakın mesafededir. Özel araçların yanı sıra toplu taşıma araçları ile de ulaşım olanağı mevcuttur. Taşınmazın yakın çevresinde, TÜYAP Fuar ve Sergi Salonunun da konseptine uygun sayılabilecek tarzda günlük konaklamaya müsait otel tarzı yapıları dışında ciddi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

Taşınmazın çevresi daha ziyade boş arsalardan ibarettir.

Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir

elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon, iletişim ve haberleşme hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.

Dava konusu taşınmaz, kuş uçuşu yaklaşık olarak;

Tüyap Sergi ve Fuar Merkezine 200 m.,

TÜYAP Metrobüs Durağına 485 m.,

Aybars Ak Camisine ve Büyükçekmece Mezarlığına 405 m.,

Büyükçekmece Kaymakamlık Binasına 3.650 m.,

Büyükçekmece Belediye Binasına 3.000 m.,

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne 1.350 m.,

Perla Vista AVM'ye 1.260 m. mesafede yer almaktadır.

Taşınmazın Özellikleri:

Parsel geometrik olarak, köşeleri kırıklı - dörtgen şekillidir. Parselin sınırları belli olup kısmen eğimli bir

coğrafyada yer almaktadır. Parselin bulunduğu konumda deniz ve göl manzarası bulunmaktadır. Parsel üzerinde kule yapısının yanı sıra inşa halindeki otopark ve çok amaçlı salon yapıları bulunmaktadır. İmar planına göre parselin çevresinde imar yolları bulunmaktadır.

Arsa değerine etki edebilecek, arsanın kendisinden ve kendisindenbağımsız olarak piyasa koşullarından kaynaklanan bir kıımlıkısımlı olumlu — olumsuz unsurlar bulunmaktadır.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı ik Müdürlüğü'nün 12.05.2022 tarih ve E.37946-1 sayılı yazı ekinde yer alan CD içeriği incelendiğinde, imar işlem vraklarının sunulmadığı, CD içeriğinde sadece mimari projesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Davaya konu edilen taşınmaza ilişkin, Büyükçekmece | İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/138 Esas numaralı dosyasından bilindiği üzere ise,

> Değerlemeye konu arsa üzerinde bulunan yapılara 16.04.1998 tarihli Yapı Ruhsatı alınmış,

> 16.04.2003 tarih 3986 sayılı dilekçeye istinaden 5 yıl süre uzatımı yapılmış

> 01.04.2008 tarihinde yeniden S yıl süre uzatımı verildiği, 01.04.2013 tarihinde sürenin dolduğu halde ruhsat yenilemesi yapılmamış,

Binaya ait yapı kullanım izin belgesi de alınmadığı gibi enerji kimlik belgesi de bulunmamaktadır.

Yapının Özellikleri:

Betonarme karkas olarak inşa edilmiş olan taşınmazda keşif günü itibari ile yerinde yapılan incelemelerde; TV Kulesi, restoran, seyir terası, dükkan ve TV yayın merkezi inşaatının tamamlanmış olmasına karşın çok amaçlı salon ve otopark alanının inşaat halinde olduğu, devam etmekte olan herhangi bir inşaat faaliyetinin de bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kule kısmının dış cephe olarak tamamlanmış olduğu görülmüş olup incelenene proje ve ruhsatından, konu taşınmaz üzerindeki yapılaşmanın V. Sınıf B Gurubu ve I. Sınıf B Gurübu yapılar kapsamında kaldığı anlaşılmıştır.

3. bodrum kat, zemin kat ve kulede bulunan 6 kattan oluşmakta olup, 3. bodrum katta kulenin temel kısmı ve otopark, 2. bodrum katta 1.otopark girişi ve otopark, 1. bodrum katta bar, büfe, bayan we-erkek wc, vestiyer, 2 adet simultane odası, zemin katta 6 adet dükkan, 2 adet gişe, 2 yemek odası ve bayan wc-erkek wc, 1. katta kule girişi, bahçeye çıkış, kafeterya, mutfak ve servis bulunmaktadır. Kule mutfak katında, mutfak, seyir katında, bar, Servis mutfağı ve bayan we-erkek we, restoran katında ise; bar, vestiyer, servis mutfağı, ofis ve bayan wc-erkek we bulunmaktadır.

Yapılan incelemede projesinde bulunan 5.586 m? alanlı TV Kulesi * Restoran, Seyir Terası * Dükkan, 2 ve 3. bodrum kattaki 11.376 m2 alanlı otopark, ayrı bir blok olarak 13.700,00 m2 alanlı yayın merkezine ve 4.596,00 m alanlı çok amaçlı salona, toplam 35.258,00 m2 inşaat alanı mevcuttur.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Büyükçekmece 1.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/138 Esas numaralı dosyasından bilindiği üzere bu imalatlar için 16.04.1998 tarih 1/886 tarihli Yapı Ruhsatı alınmış olup, 16.04.2003 tarih 3986 sayılı dilekçeye karşılık 5 yıl süre uzatımı yapılmış olduğu ve bu süreninde 16.04.2008 tarihinde dolduğu, sonrasında 01.04.2008 tarihinde yeniden ilgilisince süre uzatımı talebinin Başkanlık Makamınca 5 yıl dahi uzatımı talebinin uygun bulunduğu ilgili belediyenin İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İmar üne gönderilen yazıdan görülmüştür.

Yerinde; 2 ve 3. katta 11.376,00 m2 alanlı otopark mahallerinin, 5.586,00 m2 alanlı TV Kulesi * Restoran, Seyir Terası * Dükkan mahallerinin yapıldığı, projesindeki 13.700,00 m2 alanlı yayın merkezi ve 4.596,00 m alanlı çok amaçlı salonun inşaat aşamasında olduğu tespit edilmiştir.

İc Mekan Özellikler

Televizyon kulesinin bodrum kısımları zemin ve duvarlarda beton üzeri sıva çekilmiş durumdadır. Zemin katta ise yerler seramik kaplama duvarlar akrilik esaslı boya ile boyalıdır. Yapı içindeki mekanlarda kapı ve pencereleri alüminyum doğramadır. Kule girişi zemin kattan olup, 2 adet asansör ve klima mevcuttur. Keşif' itibari ile asansör çalışır durumda olmadığından, kulenin üst kısmına da ulaşımı sağlayan merdivenler kullanılarak binanın iç özellikleri hakkında tespitlerde bulunulmuştur.

Restoran katında ve alt seyir katında yerler sentetik halı kaplama, tavanlar çelik konstrüksiyon, camlar boydan boya olup, alüminyum doğramalıdır. Yangın merdivenleri beton üzeri şap atılmış durumda olup, korkulukları alüminyumdur. Üst seyir katında yerler beton üzeri şap atılmış zemin kaplamaları yapılmamıştır.

Kulenin taşıyıcı bloğunun üzerinde 5 katlı küresel bir bölüm mevcuttur. Küresel bölüm vericilerin anten sistemlerinin bağlantılarına ayrılmıştır. Kule betonarmesinin son bulduğu noktada genişleyen ve döner şekilde 280 kişi kapasiteli döner restoran yer almaktadır.

Külenin yanında trafo mevcuttur. Kule 143.125 ve 163.300 kotları arasındaki çelik konstrüksiyon imalatlar, kule içi çıkış ve servis merdiveni (çelik konstrüksiyon), 163.300 kotu ile 219.705 kotu arasında yer alan anten montajı, döner lokanta bölümü taşıyıcı konstrüksiyonu, 153.425 kotundaki su deposu imalatları gerçekleştirilmiş durumdadır. Taşınmazın karadan yüksekliği 220 m olup denizden yüksekliği 415 m seviyededir.

Piramit Bina:

Projesine göre; bodrum katlarda kapalı otopark, zemin katta, stüdyo, sanatçı bölümü, kafeterya, mutfak ve restoran, 1. katta, restoran, kafeterya ve seyirci bölümü, 2, 3, ..., 12. katlarda, bürolar, danışma ve tuvalet, 13 ve 14. katta, toplantı salonu, vestiyer ve tuvalet, 15. katta, restoran, çok amaçlı odalar ve tuvalet, 16. katta, asansör makine dairesi, 17. katta depolar yer almaktadır.

Yerinde yapılan incelemelerde ise piramit bina olarak adlandırılan bu binanın mevcutta, bodrum katları, otopark rampaları ve 3.000 tonluk su depolarının yapıldığı tespit edilmiştir. Mimari projesinde bulunanmekanların ise mevcutta yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmaza keşif günü girilmiş, inşaatı tamamlanmamış olan taşınmazın özellikleri kısmen yerindeki incelemeler kısmen de mimari projesi üzerinden tespit edilmişti.

Projesi üzerinden ve yerinde yapılan tespitlerden, arsa üzerindeki yapının; TV kulesi, restoran, seyir terası, dükkan alanlarının 5.586 m2 , TV yayın merkezi alanlarının toplam 13.700,00 m2 alanlı, çok amaçlı salon 4.596,00 m2 alanlı ve otopark 11.376,00 m? alanlı olduğu görülmüştür.

TV Kulesi, restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezinin tamamlanmış olduğu yaklaşık %24

oranında yıpranma payı olduğu, otopark ve çok amaçlı salonun % 35 eksik kısmının olduğu belirlenmiştir.

Yapısal Kısımların Değeri

Kıymet takdiri itirazına konu olan İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Merkez Mahallesi, 409 ada 3 parsel, 8.000,00 izölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazın yer aldığı yapının, TV kulesinde mevcut vavın için kullanılacak Elektrik-Elektronik imalatlar hariç yapısal kısmının mevcut durumu, inşaat seviyesi, yıpranma hali, alanı, kat ve bina yükseklikleri, çevresel/yapısal/işlevsel özellikleri, yapım tekniği bakımından nitelikli yapı olması, mimari şekli, cephesi, ekonomik durum, paranın satın alma gücü, yapılış tarzı, yapım işçiliği özeni, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, Bakanlık tarafından belirlenen birim fiyatların gerçekçi inşa maliyetleri olamayacağı, serbest piyasanın altında kaldığı göz önünde tutularak serbest piyasadaki birim metrekare inşaat maliyetleri dikkate alınmak suretiyle taşınmazın sadece yapısal kısmının değeri;

V TV Külesi, restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezi bedeli:

19.286,00 m2x 6.800,00 TL/m2 x 9476 — 99.670.048.00 TL,

" Otopark bedeli:

11.376,00 m2 x 2.500,00 TL/m2 x 9465 — 18.486.000,00 TL,

" Çok amaçlı salon bedeli:

4.596,00 m2 x 4.400,00 TL/m2 x 9665 — — 13.144.560.00 TL,

olmak üzere toplam değeri 99.670.048,00 TL * 18.486.000,0 TL * 13.144.560,0 TL = 131.300.608.00 TL/si olarak hesap ve takdir edilmiştir.

Elektrik - Elektronik İmalatlar Yönünden Yapılan Tespit ve Değerlendirmeler:

Elektrik Altyapı Tesisatı İmalatları Yönünden Yapılan Tespit ve Değerlendirmeler:

Bilirkişi Heyeti olarak 16.06.2022 tarihli Keşifle söz konusu gayrimenkulde yapılan inceleme ile

değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

Tv Yayıncılık Merkezi, Verici Sistemleri ve Anten Tesisatı İmalatları Yönünden Yapılan Tespit ve Değerlendirmeler:

Televizyon ve Yayıncılık Kulesi olarak inşa edilen dava konusu yapıda yapılan incelemelerde TelevizyonYayını yapabilmek için gerekli Elektronik teçhizatların ve Verici sistemlerinin hiç birisinin bulunmadığı, elektronik alt yapı açısından boş bir bina olduğu, Televizyon yayını yapmak için gerekli ve ihtiyaç duyulan sistemler açısından herhangi bir yatırımın yapılmadığı görülmektedir.

Dava konusu yapıda anten tesisatı olarak sadece UHF Antenlerin takılı olduğu, Antenlere yüksek frekans taşıyacak koaksiyel kabloların (feeder ) bir kısmının bulunduğu, kurulu mevcut feeder kabloların ve antenlerin normalde bulunması gereken anten sistemine göre eksik imalat olarak yapıldığı, Televizyon Yayıncılık Kulesi olarak inşa edilen bu yapının mevcut elektronik altyapısıyla televizyon yayın merkezi olmasının imkansız olduğu, televizyon yayını yapabilmek için yüksek maliyetli televizyon yayıncılık ve verici sistemleri teçhizat yatırımı yapmak zorunda olunduğu, binada kurulu bulunan Tv Yayıncılık Merkezi, Verici Sistemleri ve Anten Tesisatının güncel değerinin 400.000 TL olduğu hesap ve takdir edilmiştir.

Elektrik - Elektronik Kısımların Değelri: Kıymet takdiri itirazına konu Televizyon Kulesinde yapılı bulunan Elektrik - Elektronik imalatların;

- Elektrik Altyapı bedeli: 529.826.00 t,

Tv Yayıncılık Merkezi, Verici ve sistemleri ve anten tesisatı bedeli: 400.000 t, olmak üzere toplam değeri olmak üzere toplam değeri 529.826,00 t * 400.000 t = 929.826,004 olarak hesap ve takdir edilmiştir.

Mekanik İmalatlar Yönünden Yapılan Tespit ve Değerlendirmeler:

İstanbul İli, Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi ile irtibatlı Mefkure ve Yelpaze Sokak arasında kalan, 4 nolu dava konusu taşınmaz üzerinde yapılan incelemede tespit edilen makine ve ekipmanların;

- Pi ve P2 numaralı insan asansörü, PI asansörünün kurulu olduğu, P2 asansörünün kurulu olmadığı,

asansörün makine grubunun alanda olduğu, kabin ve raylarının alanda olmadığı,

-Döner restoran mekanizmasının kurulu olduğu,

- 2 adet paslanmaz su deposunun alanda olduğu,

- Tadet halatlı emniyet asansörünün kurulu olduğu,

- Tadet Volvo marka 181 KVA gücündeki jeneratörün kurulu olduğu tespit edilmiştir.

Makine ve Ekipmanların Ayırt Edici Özellikleri;

PI ve P2 numaralı insan asansörü

- 1600 kg yük taşıma kapas

- 4 m/sn hıza sahiptir.

- Durak sayısı 8 adettir.

- Hizmet dışı durak sayısı 22 adet

- Acil durum durak sayısı 10 adet

- Seyir mesafesi 160'm

-Makine odası kuyu üzerinde konumlandırılmıştır.

-Kabin paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Restoran Döner mekanik Tahrik aksamı ve Kontrol Ünitesi ;

Kumanda panosu ile kontrol edilebilen tahrik motoru, redüktör, halat, rulman, yatak ve burçlar vasıtası ile zemin tablasının döndürülmesinde kullanılan sistem olduğu, sistemin bakımsız ve halatlarının yıpranmış olduğu tespit edilmiştir.

Jeneratörün;

- Volvo Penta marka,

- TWD 7106 model,

- 207108448 seri numaralı,

- 181 KVA /245 hp gücünde

- 1500 d/d olduğu tespit edilmiştir.

Makine ve Ekipmanların Rayiç Değerleri;

Makine ve ekipmanların teknik özellikleri dikkate alınarak yapılan piyasa araştırması sonucu edinilen bilgiler ile günün ekonomik koşulları imalat tarihi itibarıyla yıpranma payı ve kıymetine tesir edebilecek diğer faktörler de dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda tespit edilen rayiç değerler üzerinden hesaplanmıştır.

Makine ve ekipmanlar üzerinde yapılan inceleme ve piyasa araştırmasına göre, Büyükçekmece 1.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/138 Esas sayılı dosyası kapsamında hazırlanan, 26.08.2020 keşif ve 28.09.2020 düzenleme tarihli bilirkişi raporunda makine ve ekipmanlar için takdir edilen 5.165.000,00 TL'nin kadri maruf olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

SONUC VE DEĞERLENDİRME:

A-) Taşınmazın bulunduğu yerin mevki, konumu, teknik alt yapı imalatlarının tamamlandığı, ulaşım

durumu, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bölgede bulunması, ilçe merkezine mesafesi, yapımında kullanılan malzeme özelliği ve işçilik kalitesi, taşınmazın kullanım alanı, inşaat seviyesi, yıpranma hali, kat ve bina yükseklikleri, çevresel/yapısal/işlevsel özellikleri, yapım tekniği bakımından nitelikli yapı olması, mimari şekli, cephesi, ekonomik durum, paranın satın alma gücü, taşınmaz alım satımına olan talep, arsa yönünden çevrede oluşan alım satım rayiç değerleri, yapı yönünden ise inşa ve ikame maliyetleri dikkate alınmak suretiyle, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Merkez Mahallesi, 409 ada 3 parsel, 8.000,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazın her bir kalem (arsa değeri, yapısal kısımların değeri, elektrik-elektronik kısımların değeri, mekanikyönünden deği laki gibi olmak üzere toplamdaki değerinin 249.395,434,00 TL'sı (14.02.2022 keşif ve 28.02.2022 düzenleme tarihli icra müdürlüğü kıymet takdir raporu ile 127.814.050,0 TL'si olarak belirlenen) olarak hesap ve tespit edilmiştir.

Arsa Değeri :112.000.000,00 TL

Yapısal Kısımların Değeri :131.300.608,00 TL

Elektrik — Elektronik Kısımların Değeri : 929.826,00 TL

Mekanik Kısımların Değeri : 5.165.000,00 TL

Toplam Değer: 249.395.434,00 TL

B-) 28.02.2022 tarihli icra müdürlüğü kıymet takdir raporunda,

Taşınmazın değerinin belirlenmesinde esas alınan emsallere yer verilmemiş olması Taşınmaz için takdir edilen bedele hangi hesaplama esasları ile ulaşıldığının belli olmaması,

Taşınmazın değerine etki edecek olumlu — olumsuz faktörlere yeterince yer verilmemiş olması

Yıpranma oranının belirlenmesinde, taşınmaz için hazırlanan 2020 yılı rapor ile aynı oranın esas alınarak , aradan geçen zamandaki yıpranma halinin göz ardı edilmiş olması, 2022 yılı koşullarında konut tarzı yapılar için dahi Bakanlık tarafından belirlenen birim inşa maliyetlerinin 3.000,0 TL/m?, serbest piyasadaki birim inşa maliyetlerinin ise taşınmazın konumuna ve niteliğine göre asgari 4.000,0 - 5.000,0 TL/m? olduğu ortamda, inşa yapım tekniği ve niteliği, konut tarzı yapıların üstünde olabilecek yapı için 3.500,0 TL/m" gibi düşük bir inşa maliyet bedelinin belirlenmiş olması, Belirlenen bedele, TV kulesinde mevcut yayın için kullanılacak tesis, araç, gereç ve donanımlar gibi mekanik ve elektronik aksamlarının dahil olmaması, Sebepleri ile anılan kıymet takdiri raporuna itibar edilmemiş ve doğrulanmamıştır.

Taşınmazın Özellikleri:, 8.000 m2 yüzölçümü, - arsa payı, İstanbul İli Büyükçekmece , Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi İle İrtibatlı Mefkure Ve Yelpaze Sokak Arasında No. 4 Adresindedir.

Adresi : İstanbul İli Büyükçekmece , Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi İle İrtibatlı Mefkure Ve Yelpaze Sokak Arasında No. 4 Adresindedir. Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.000 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.05.2022 tarih ve E.37946-1 sayılı yazısında, yazı ekinde imar durum belgesinin sunulduğu belirtilmiş ise de fiziki olarak yazı ekinde imar durum belgesi görülememiştir.

İstanbul 10.İcra Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmak üzere Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü'nün 2019/4455

Talimat sayılı dosyası kapsamında hazırlanan rapordaki imar durum bilgisine göre, Büyükçekmece İlçesi, Merkez Mahallesi, 409 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının İ.B.B. Meclisi'nin 17.06.2004 tarihli kararı ile onaylanan 1/1.000 Ölçekli Merkez Uygulama İmar Planında; T1 Rumuzlu, Emsal:2,50, Ticaret Alanında kaldığı; bir kısmının ise Büyükçekmece Göl Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanında kalmakta olup 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında Emsal:2.00, Ticaret alanında kaldığı anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 249.395.434,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:00

19/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

