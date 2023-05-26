DUYURU TOPLANTIYA DÂVET

Sn: HAMZA AKKAN, SELMAN ÖZTÜRK, MEHMET ALİ YUR Konya İli Meram İlçesi 41750 ada 1 parsel üzerindeki binalar 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bina olarak tespit edilmiştir. Arsa hissedarları veya varisi olduğunuz anlaşılmıştır. Ancak nüfus kayıtlarında adınızaadresinize ulaşılamamaktadır.

6306 sayılı yasa ve uygulama, yasalarımıza göre bu parselde yapılacak yeni uygulama için ÇAYBAŞI MH. TAŞCAMİİ UZUNHARMANLAR CD. NO:73 MERAM/KONYA adresinde 29.05.2023 tarihinde saat 11:00 da yapılacak olan toplantıya sizin veya kanuni temsilcinizin gelmeleri ilanen tebliğ olunur.

ALTUVA YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TEL: 0332 357 77 88

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