KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) BEL.HİSSESİ (m2) MUH.BEDELİ (TL) GEÇ.TEM (TL) SAATİ İHALE TARİHİ KDV

93 GÖLYAZI (DEMİR) 108 79 100000,00 100000,00 4000000,00 120000,00 11:02 13.06.2023

S.No Mahallesi Ada Parsel Kat Blok No-Kat-B.B.No Bağ.Böl. (m2 Arsa Payı Niteliği Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) Saati İhale Tarihi KDV

328 Atçeken 113 34 Zemin 1 128,00 109740/763039 Dükkan 10800000,00 324000,00 15:58 13.06.2023 DAHİL

329 Atçeken 113 34 Zemin 2 72,00 61729/763039 Dükkan 6600000,00 198000,00 16:00 13.06.2023 DAHİL

330 Atçeken 113 34 Zemin 3 65,00 55727/763039 Dükkan 6500000,00 195000,00 16:02 13.06.2023 DAHİL

331 Atçeken 113 34 Zemin 4 59,00 50583/763039 Dükkan 6400000,00 192000,00 16:04 13.06.2023 DAHİL

332 Atçeken 113 34 Zemin 5 55,00 47154/763039 Dükkan 6400000,00 192000,00 16:06 13.06.2023 DAHİL

333 Atçeken 113 34 Zemin 6 53,00 45439/763039 Dükkan 6300000,00 189000,00 16:08 13.06.2023 DAHİL

334 Atçeken 113 34 Zemin 7 53,00 45439/763039 Dükkan 6300000,00 189000,00 16:10 13.06.2023 DAHİL

335 Atçeken 113 34 Zemin 8 54,00 46297/763039 Dükkan 6300000,00 189000,00 16:12 13.06.2023 DAHİL

336 Atçeken 113 34 Zemin 9 56,00 48011/763039 Dükkan 6300000,00 189000,00 16:14 13.06.2023 DAHİL

337 Atçeken 113 34 Zemin 10 60,00 51440/763039 Dükkan 6400000,00 192000,00 16:16 13.06.2023 DAHİL

338 Atçeken 113 34 Zemin 11 55,00 53155/763039 Dükkan 5900000,00 177000,00 16:18 13.06.2023 DAHİL

1 – Taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık artırma sureti ile Belediyemiz Encümeni huzurunda açık artırma suretiyle, Belediye toplantı salonunda Encümen (Komisyon) huzurunda yapılacaktır.

2 – Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

3 – İhaleye katılacaklar ;

a) İş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,

b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdanı fotokopisini,

Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi

örneği ve/veya Ticaret Odası kaydını ibraz etmek zorundadır.

c) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine veya belediyemize ait banka hesap numaralarına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

d) Şahıslar aralarında noterden olmak kaydıyla adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler, ortakların yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekmektedir.

4 – Geçici teminatı yatırıp, taşınmaz alamayanların teminatları Mali Hizmetler Müdürlüğünce iade edilir. Taşınmaz mal satın alanların geçici teminatları ise taşınmaza ait borç bittikten sonra geri iade edilecektir.

5 – 2886 sayılı D.İ.Kanunun 31. Maddesi gereğince İhalenin onay süresi 15 iş gündür. İta Amiri tarafından ihale onaylanmazsa taşınmaz satışı iptal edilir. İhalenin İta Amirince onaylanmayarak iptal edilmesi halinde ilgililer hiçbir hak iddia edemezler.

(a) İta amirince onaylanan ihale kararları, 2886 sayılı D.İ.Kanunun 32. Maddesi gereğince onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(b) 106.ila 298.sıra (dahil)'da yer alan taşınmazlar 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14 Mart 2022 tarih -3179493 sayı , 05 Mayıs 2022 tarih - 3588160 sayı - 02 Aralık 2022 tarih - 5180598 sayı ve 03 Nisan 2023 tarih ve 6123393 sayılı olur yazılarına istinaden Bakanlık Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na yatırılacaktır.

(c) 106.ila 298.sıra (dahil)'da yer alan ve Satışa çıkarılan Taşınmazların satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat tarihinden itibaren en geç (peşn ödemelerde) 1 ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Merkez Saymanlığının TR73 0001 0017 4572 8142 4750 16 nolu hesabına (peşn ödemelerde) 1 aylık süre içerisinde yatırılacaktır.

(d) 94.ila 105.sıra (dahil) 'da yer alan Taşınmazların satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Belediyemiz nezdinde açılan rezerv hesabına (peşin ödemelerde) 1 aylık süre içerisinde yatırılacaktır.

(e) Taşınmazlar peşin bedelle veya % 25'si peşin olmak üzere (ihale tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödencektir. ) geri kalan kısım 30/09/2023 -30/11/2023 30/01/2024 tarihleri arasında eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Takitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Taksitli satışlarda kanuni faiz uygulanacaktır. Kanuni faiz peşinat yatırıldıktan sonra kalan kısım için işlemeye başlar.

(f) 94.ila 106.sıra (dahil) da yer alan taşınmazlarda Rezerv yapı alanı olup mülkiyeti belediyemize devri yapılmış, tapu devirleri belediyemizce yapılacaktır. 107.ila 298.sıra (dahil)'da yer alan taşınmazlar mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup 03 Nisan 2023 tarih ve 6123393 Bakanlık oluru ile satış yetkisi beldiyemize verilmiş tapu devirleri Cihanbeyli Milli Emlak müdürlüğünce yapılacaktır.

Peşin ödemelerde 28 Nisan 2022 tarih ve 31823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No :313)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 4.maddesinde belirtildiği üzere "4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere 2886 sayılı Kanun ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır."

(g) Satışı yapılan Taşınmazın Tapusu satış bedeli tamamen ödendikten sonra devredilecek olup, Tapu devir esnasındaki giderler taşınmazı alana aittir.

6 – Taşınmaz ve diğer bedelleri ödemeyenlerin taşınmaz satışı iptal edilerek teminatları irat kaydedilir ve İhaleye katılanlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

7 – Komisyon ( Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez.

8 – İhaleye fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı yasanın 84. ve 85. sayılı maddeleri uygulanır.

9 – Bu şartnamede yazılı bulunmayan hususları Belediye Encümeni çözer.

10 – İhtilafların hal merci Cihanbeyli İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

11 – İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.