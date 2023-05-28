T.C. ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/140 Esas

İLAN

Adana 12. Asliye Hukuk MahkemesiDosya No: 2022/140 E. Adana ili, Sarıçam ilçesi, Mustafalar Mahallesinde, Kuzeyi Mustafalar Mahallesi 1521 parsel, doğusu Kozan-Adana Yolu, batısı eski Kozan-Adana yolu ile çevrili, Güneyi ve batısı Mustafalar Mahallesi 1521 Parsel, doğusu Kozan-Adana yolu ile çevrili, Batısı Kozan-Adana yolu ile, kuzeyi Mustafalar Mahallesi1236 parsel ile, doğusu Mustafalar Mahallesi1203 ve 1204 parseller ile çevrili tescil harici taşınmazlar ile ilgili tapusuz taşınmaz tescili davası açılmış olup; söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01836614

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