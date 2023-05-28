T.C. ADANA15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/17

Davacı BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. tarafından davalılar Mustafa MERT ve Derya ALTINYÜZÜK aleyhine açılan dava konusu Adana ili Karataş ilçesi Hacıhasan Mahallesi 109 ada 4 parsel 1/3 hisseye ait taşınmaz ile ilgili nakden tazmin talepli Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava dilekçesi, Tensip Zaptı, Tevzi Formu, gerekçeli ara karar evrakı, davacı vekiline ait istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava dilekçesi, Tensip Zaptı, Tevzi Formu, gerekçeli ara karar evrakı, davacı vekiline ait istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu nedenlerle; davacı tarafından davalı Mustafa MERT aleyhine açılan tasarrufun iptali davasında dava dilekçesi yerine geçmek üzere ve mahkememizce verilen gerekçeli red ara kararına karşı iki haftalık süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ayrıca, davacı vekilinin mahkememizin gerekçeli ara kararına karşı istinaf başvurusuna, iki haftalık süre içerisinde cevap verilebileceği hususlarının dava dilekçesi, gerekçeli ara karar ve davacı tarafın isitnaf başvurusu yerine geçmek üzere davalı Mustafa MERT'e ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ:

MUSTAFA MERT

Toros Mah. 78001Sk. Erciyes Plaza K:8 D:8 Çukurova/ ADANA

Gürselpaşa Mah. 75492 Sk. Dış Kapı No:9/1 İç Kapı No :2Seyhan/ADANA

Basın No: ILN01836619

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