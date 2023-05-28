T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/74 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni İlçesi

ADA NO : 139

PARSEL NO : 57 ve 58

58 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 751,84 m²

57 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ: 1.172,52 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : EBRAR ALİ ARSLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tefenni İlçesi, Zafer Mahallesi 139 ada 57 parsel ve 139 ada 58 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/74 Esas sayısında dava açılmıştır. Davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/04/2023

Basın No: ILN01836639

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