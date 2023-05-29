T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/452 Esas

DAVALI : NİLGÜN ZEREN Merkez Mah. Eskiköy Cad. No:23 İç Kapı No:3 Mezitli/ MERSİN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı veilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 122,126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Durusma Günü: 06/06/2023 günü saat 10:05'deduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere DAVALI Nilgün ZEREN'eilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01837227

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