GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen ilanın 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 inci sırasındaki taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile ilanın 9 ve 10 uncu sırasındaki taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıda hizalarında belirtilen usul, tarih ve saatte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde "Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi" toplantı salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2- İhaleye katılabilmek için; a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde belirtilen saate kadar, açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde ise ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) Geçici teminat tutarının nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin olarak Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak alındı belgesinin, f) Geçici teminat tutarının banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise geçici teminat tutarının "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR 02 0001 0000 42 0000 1000 5432 IBAN numaralı banka hesabına "Adı Soyadı/Ünvanı-T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarsı ve Mahalle-Ada-Parsel Nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı" şeklinde açıklama yazdırılmak suretiyle yatırılarak, ödemeye ilişkin Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişini İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

3- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A-İÇ ZARF : Teklif mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.), bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B-DIŞ ZARF : Dış zarfın içinde olması gereken bilgi ve belgeler; Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. a. Teklif mektubunu içeren zarf, b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren) , tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2023 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi), f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname g. Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

4- İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 12.06.2023 Pazartesi günü saat 16.00'a kadar sıra numaralı alındı karşılığında Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Satış İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeble geri alınamaz.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve 12.06.2023 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile belirtilen tarih ve saate kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.

6- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış bedelinin dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

7- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir.

8- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Taşınmazların satışına ait ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ihale ilanı İl Müdürlüğümüzün https://gaziantep.csb.gov.tr adresinden Duyurular bölümünden öğrenilebilir.

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU SATIŞ USULÜ TAHMİNİ

BEDEL

(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ

1 Gaziantep Şehitkamil İbrahimli Arsa 5656 6 7.300,77 6.665,37 "Konut Yapı Adası"

E. 1,50 - Yençok: 21,50m Kapalı Teklif

2886 S.K 36. Madde 79.984.440,00 7.998.444,00 13.06.2023 09:00

2 Gaziantep Şehitkamil İbrahimli Arsa 278 3 5.819,83 4.260,13 "Konut Yapı Adası"

E. 0,55 - Yençok: 3 Kat Kapalı Teklif

2886 S.K 36. Madde 34.081.040,00 3.408.104,00 13.06.2023 09:50

3 Gaziantep Şehitkamil İbrahimli Arsa 5604 11 5.001,46 2.416,63 "Konut Yapı Adası"

E. 1,50 - Yençok: 21,50m Kapalı Teklif

2886 S.K 36. Madde 28.999.560,00 2.899.956,00 13.06.2023 10:40

4 Gaziantep Şehitkamil Göktürk Arsa 627 2 3.204,98 1.699,97 "Konut + Ticari Alan (TİCK)"

E: 1,80 - Taks: 0,70 Kapalı Teklif

2886 S.K 36. Madde 13.599.760,00 1.359.976,00 13.06.2023 11:30

5 Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Arsa 8590 3 5.500,00 5.500,00 "Konut Yapı Adası"

Kaks: 0,45 - Yençok: 9.50m Kapalı Teklif

2886 S.K 36. Madde 17.875.000,00 1.787.500,00 13.06.2023 13:30

6 Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Arsa 8607 1 5.844,83 5.844,83 "Konut Yapı Adası"

Kaks: 0,45 - Yençok: 9.50m Kapalı Teklif

2886 S.K 36. Madde 17.534.490,00 1.753.449,00 13.06.2023 14:20

7 Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Arsa 8591 2 5.000,03 5.000,03 "Konut Yapı Adası"

Kaks: 0,45 - Yençok: 9.50m Kapalı Teklif

2886 S.K 36. Madde 16.250.097,50 1.625.009,75 13.06.2023 15:10

8 Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Arsa 8414 8 5.000,34 2.557,23 "Konut Yapı Adası"

Kaks: 0,45 - Yençok: 9.50m Kapalı Teklif

2886 S.K 36. Madde 10.228.920,00 1.022.892,00 13.06.2023 16:00

9 Gaziantep Şahinbey Bağlarbaşı Bağ 8502 133 2.884,90 2.884,90 Konut Yapı Adası ve Enerji Nakil Hattı

Kaks: 0,15 - Taks: 0,10 Açık Teklif

2886 S.K 45. Madde 2.884.900,00 576.980,00 14.06.2023 09:15