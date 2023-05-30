T.C. AFYONKARAHİSAR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GENEL İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir ağaç, yapı ve müştemilat olmadığı sürülü vaziyette olduğu, fiilen tarla olarak kullanıldığı görülmüştür. Toprak yapısı itibariyle orta bünyeli, organik maddece orta profilli, çevredeki su kuyuları vasıtasıyla sulanabilen tarım arazisidir. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahiptir. Parselin tek cephesi yola cepheli konumda olup ulaşımı kolaydır. Yakın çevresinde yaklaşık 400 metre mesafede gıda, süt, mermer vb. faaliyet alanlarında ticari amaçlı fabrika nitelikli yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz direk yeri olarak bırakılmış olan 169 ada 48 nolu taşınmazı çevrelemektedir. Ayrıca taşınmaz üzerinden 2 adet elektrik tel hava hattı geçmekte olup tapu kayıtlarında Teiaş lehine daimi irtifak hakkı bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesine 1.80 km, Afyonkarahisar Valiliğine 6.50 km ve Afyonkarahisar Belediyesine 6.30 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi : Kumartaş Erenler Mah. Ahlatdibi Mevkii 169 Ada 47Parsel Merkez / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 9.489,14 m2

İmar Durumu :Mücavir alan

Kıymeti : 2.372.285,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Diğer : ENERJİ NAKİL HATTININ İRTİFAK ALANINDA DEĞİŞİKLİK VARDIR

İrtifak Hakkı : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir ağaç, yapı ve müştemilat olmadığı sürülü vaziyette olduğu, fiilen tarla olarak kullanıldığı görülmüştür. Toprak yapısı itibariyle orta bünyeli, organik maddece orta profilli, çevredeki su kuyuları vasıtasıyla sulanabilen tarım arazisidir. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahiptir. Parsel köşebaşı parsel olup ulaşımı kolaydır. Yakın çevresinde yaklaşık 480 metre mesafede gıda, süt, mermer vb. faaliyet alanlarında ticari amaçlı fabrika nitelikli yapılar bulunmaktadır. Kıymet takdir konusu taşınmaz direk yeri olarak bırakılmış olan 169 ada 58 nolu taşınmazı çevrelemektedir. Ayrıca taşınmaz üzerinden 1 adet elektrik tel hava hattı geçtiği görülmüştür. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesine 1.80 km, Afyonkarahisar Valiliğine 6.50 km ve Afyonkarahisar Belediyesine 6.30 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi : Kumartaş Erenler Mah. Kovabaşı Mevkii 169 Ada 59 Parsel Merkez / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 7.733,61 m2

İmar Durumu :Mücavir alan

Kıymeti : 2.010.736,60 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI

Diğer : ENERJİ NAKİL HATTININ İRTİFAK ALANINDA DEĞİŞİKLİK VARDIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01837070

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