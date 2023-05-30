YIKIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

|İKN
|:
|2023/511183
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BAKIRKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|ZUHURATBABA MAHALLESI SÜKRAN ÇIFTLIGI SOKAK 1 34147 BAKIRKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124149640 - 2124149682
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|İlçe Sınırlarımız İçerisinde Bulunan İmara Aykırı Yapıların Yıkım İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|2551 Mahal Kaçak Yapıların Yıkılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bakırköy ilçe Geneli
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|15.06.2023 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|
B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ
III.GRUP : BİNA İŞLERİ
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN01835717
#ilan.gov.tr