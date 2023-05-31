T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/185

DAVACI :Akşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ :Av. DİLEK MERAL ARSLAN

DAVALILAR : 1-OKAN AYDIN

2-HAKAN AYDIN

DAVA KONUSU :Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)

NETİCE VE TALEP :"

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)davasının yapılan yargılamasında;" Öncelikle 2942 sayılı yasanın 7.maddesi 3.fıkrası gereği tensip ile birlikte karar alınarak, taşınmaz ile ilgili kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil isteğinde bulunulduğuna dair Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını, Davalılar murisleri MEHMET ALİ AKBULUT ve RUZİYE AKBULUT'un veraset ilamının çıkarılabilmesi için tarafımıza tensip ile birlikte yetki belgesi verilmesini, 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereği taşınmazın kamulaştırılan kısmının değerinin bilirkişi incelemesi ile kamulaştırma bedeli olarak tespitine ve bu kısma isabet eden davalılar adına kayıtlı tapunun iptali ile idare adına tescilini, kesin olan tescil kararının tapuya bildirilmesini, İdare lehine maktu vekâlet ücreti takdir edilmesini, bilvekale talep ederim. "

Mahkememizce davalılar Hakan Aydın ve Okan Aydın adına dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ismen tanınmadığınızdan tebligat iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ:05/09/2023 GÜNÜ SAAT:09:00.HMK.nun 122 -127. maddeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, ilk itirazlarınızı ve delillerinizi mahkememize bildirebileceğiniz hususu ve Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda tahkikat duruşmasına geçilip karar verilebileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01838056

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