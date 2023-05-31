T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/1013 Esas

KARAR NO : 2023/163

Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2023 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince sanık Beglı Seylıhanov'un mahkumiyetine/Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasınakarar verilmiş olup müşteki Hudaybergenov Asatilla ve Safarova Gavhar kızı, 23/05/1984 doğumlu MAKHSUDA KHUDAYBERGENOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerinde GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz yolu açık olmak üzerekarar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.05.2023

Basın No: ILN01838220

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