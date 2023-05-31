T.C. DENİZLİ 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya no: 2021/623 Esas 2023/126 Karar

Mahkememizin 2021/623 Esas 2023/126 Karar sayılı dosyası ile 21/02/2023 tarihinde, Sanık Gökhan ALTUN'un üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan netice itibariyle 1 YIL 8 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair yokluğunda karar verilmiştir.

Nurettin ve Türkan oğlu, 15/02/1986 Cumaova doğumlu, Gökhan ALTUN'a mahkememize bildirmiş olduğu adresinden ulaşılamadığı, yaptırılan kolluk araştırmalarında da bir adres tespit edilemediğinden Gerekçeli Karar tebliği yapılamamış, mahkememizce adresi meçhul sayılmıştır.

Sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliği yapılmasına karar verilmiş olup,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zabta geçilmek suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle veya ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile CMK'nun 272 maddesi uyarınca Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolunun açık olduğu, istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN01837792

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