T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/688 Esas

KARAR NO : 2023/298

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 116/1, 151/1 maddesi gereğince 4800 TL ADLİ PARA, 3 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS, 3200 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Tayfun ve Hüsniye oğlu, 02/05/2006 doğumlu, İstanbul, Kartal, Kordonboyu mah/köy nüfusuna kayıtlı BEKTAŞ SEPETÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.05.2023

Basın No: ILN01838144

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