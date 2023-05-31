Haberler Resmi İlan Haberleri T.C.BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/157 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu HÜSEYİN POLAT(TCKN:323*****664) tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen Şanlıurfa ili Birecik ilçesi, Aşağı Karkutlu Mahallesi sınırları içerisindeki 603nolu parsel içinde ekte sunulan krokide A,B,C ve D taşınmaz;Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Basın No: ILN01838254

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C.BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA