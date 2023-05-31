T.C.BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :
2021/157 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu HÜSEYİN POLAT(TCKN:323*****664) tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen Şanlıurfa ili Birecik ilçesi, Aşağı Karkutlu Mahallesi sınırları içerisindeki 603nolu parsel içinde ekte sunulan krokide A,B,C ve D taşınmaz;Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Basın No: ILN01838254
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