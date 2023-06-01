T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/14 SATIŞTAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|625.000,00
|1
|Taşıt
|BİRİNCİ ARAÇ
06 HE 6172 Plakalı, 2017 Model, OPEL Marka, MOKKA X J-A Tipli, A2172558HTJX0139LVL Motor No'lu, W0VJD7EC1J4096984 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1598cm3, Rengi Beyaz, %90 VE ÜZERİ ENGELLİ ARACI,1.1. Opel marka Mokka X J-A tipinde 2017 model AF Çok Amaçlı Otomobil olup, Otomatik vites, Beyaz renkte, Dizel (Motorin yakıtlı)Engelli aracı olduğu, 5 yıllık sürenin geçtiği.
Üzerinde inceleme yapılan 06 HE 6172 plakalı aracın; Aküsü boşalmış durumda olup, otoparktan yediemine götürülmek amacıyla çıkarılırken akü takılarak çalıştırılmasında km. sinin 749 olduğunun okunduğu, Araçta herhangi bir hasar veya olumsuzluk belirlenmemiş olup üzerinde orijinal lastiklerinin sağlam durumda bulunduğu görülmüştür.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 13:30
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.950.000,00
|1
|Taşıt
|İKİNCİ ARAÇ
06 T 2788 Plakalı, 2011 Model, HYUNDAI Marka, ACCENT ERA 1.6 PRIME Tipli, G4EDBW268399 Motor No'lu, NLHCN41CABZ234477 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Rengi Sarı, Araçta dört lastiğin kullanılamaz durumda olduğu, yıllardır aracın yattığı ve ciddi bir bakım ve temizlik gerektiği, aküsünün de yenilenmesi gerektiği ve yine tamponlarında hasar bulunduğu görülmüştür. ARAÇ VE TİCARİ PLAKA BİRLİKTE SATILACAK OLUP; ARAÇ KIYMET TAKDİRİ 150.000,00 TL TİCARİ PLAKA KIYMET TAKDİRİ : 2.800.000,00 TL
İhaleye katılma koşulları:
1-Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereği ticari plaka tahsis belgesi alacak kişinin başka bir tahditli plakası olmaması gerekmektedir. Ticari plaka tahsis belgesi başvuru formu aşağıda yer almakta olup; ihale alıcısının formda yer alan şartları taşıyor olması halinde kendisine belge yetkili makamlarca düzenlenecektir.
2- İsteklilerin aşağıdaki evrakların tamamlanarakUKOME'den yükümlülüklerinin neler olduğunu öğrenilmesi ve tahsis belgesini almaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir.
3- İhaleden sonra ihale alıcısının gerekli evraklarında eksik olması veya UKOME'den tahsis belgesi almaya hak kazanamaması halinde tescil işlemi yapılamayacak olup; ihalenin feshinden doğacak tüm zararlardan sorumlu tutulacaktır.
4- İhale işleminden sonra en yüksek pey süren ihale alıcısına tescil belgesini UKOME'den aldıktan sonra onaylı tahsis belgesinin müdürlüğümüze sunulması ile araç teslim edilecektir.
Tahsis Belgesi Başvurularından İstenen Belgeler;
a-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi (Aslı İbraz Edilecektir).
b-Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi (https://tuhim .ibb.gov.tr/Sisteminde Aktif Olması Gerekmektedir).
c-Vekil ise, Vekaletname (............ Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak) (Aslı İbraz Edilecektir.),
d-Araç Tescil Belgesi Fotokopisi, Araç Tescil Özet Raporu (Aslı İbraz Edilecektir.),
e-Tahsis süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici ilgili esnaf odası faaliyet belgesi (tescil işlemine
müteakip ilgili esnaf odasından faaliyet belgesi aslı ibraz edilecektir),
f- www.turkiye.gov.tr (e-devlet) Adresinden Ankara' da mevcut durumda ikamet ettiğini gösterir Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi,
g-Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81.' 82.' 83.86.' 87.88.94.95.96.102.103. 104.105.106, 107, 108, 109. 148., 149. 179/3.188.190. 191 226 227.ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun'35.? maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),
h-ABB Gelirler Müdürlüğünden Borcu Olmadığı Kontrol Edilecektir.
KDV ORANI:% 18 dir.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 13:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 13:45
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN01838259
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