T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2.950.000,00

1

Taşıt

İKİNCİ ARAÇ

06 T 2788 Plakalı, 2011 Model, HYUNDAI Marka, ACCENT ERA 1.6 PRIME Tipli, G4EDBW268399 Motor No'lu, NLHCN41CABZ234477 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Rengi Sarı, Araçta dört lastiğin kullanılamaz durumda olduğu, yıllardır aracın yattığı ve ciddi bir bakım ve temizlik gerektiği, aküsünün de yenilenmesi gerektiği ve yine tamponlarında hasar bulunduğu görülmüştür. ARAÇ VE TİCARİ PLAKA BİRLİKTE SATILACAK OLUP; ARAÇ KIYMET TAKDİRİ 150.000,00 TL TİCARİ PLAKA KIYMET TAKDİRİ : 2.800.000,00 TL

İhaleye katılma koşulları:

1-Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereği ticari plaka tahsis belgesi alacak kişinin başka bir tahditli plakası olmaması gerekmektedir. Ticari plaka tahsis belgesi başvuru formu aşağıda yer almakta olup; ihale alıcısının formda yer alan şartları taşıyor olması halinde kendisine belge yetkili makamlarca düzenlenecektir.

2- İsteklilerin aşağıdaki evrakların tamamlanarakUKOME'den yükümlülüklerinin neler olduğunu öğrenilmesi ve tahsis belgesini almaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir.

3- İhaleden sonra ihale alıcısının gerekli evraklarında eksik olması veya UKOME'den tahsis belgesi almaya hak kazanamaması halinde tescil işlemi yapılamayacak olup; ihalenin feshinden doğacak tüm zararlardan sorumlu tutulacaktır.

4- İhale işleminden sonra en yüksek pey süren ihale alıcısına tescil belgesini UKOME'den aldıktan sonra onaylı tahsis belgesinin müdürlüğümüze sunulması ile araç teslim edilecektir.

Tahsis Belgesi Başvurularından İstenen Belgeler;

a-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi (Aslı İbraz Edilecektir).

b-Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi (https://tuhim .ibb.gov.tr/Sisteminde Aktif Olması Gerekmektedir).

c-Vekil ise, Vekaletname (............ Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak) (Aslı İbraz Edilecektir.),

d-Araç Tescil Belgesi Fotokopisi, Araç Tescil Özet Raporu (Aslı İbraz Edilecektir.),

e-Tahsis süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici ilgili esnaf odası faaliyet belgesi (tescil işlemine

müteakip ilgili esnaf odasından faaliyet belgesi aslı ibraz edilecektir),

f- www.turkiye.gov.tr (e-devlet) Adresinden Ankara' da mevcut durumda ikamet ettiğini gösterir Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi,

g-Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81.' 82.' 83.86.' 87.88.94.95.96.102.103. 104.105.106, 107, 108, 109. 148., 149. 179/3.188.190. 191 226 227.ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun'35.? maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),

h-ABB Gelirler Müdürlüğünden Borcu Olmadığı Kontrol Edilecektir.

KDV ORANI:% 18 dir.