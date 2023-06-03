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HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI

HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI


Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Mükellefin Adı-Soyadı/Ünvanı Adresi Vergi ve Cezanın
Dönemi		 Vergi ve Cezanın
Nevi		 Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Miktarı
1 0060479573 24068136594 OGÜN AÇIKGÖZ KÜÇÜKADA MAH. 3556 SK. Kapı No:12 Daire No: Tel: KONAK İZMİR 201701/201712 KV 2021030166ONT0000001 2021030114ONc0000004 1.515.401,55 TL
2 3810465957 ETÜ EKİP TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL
SAN.VE TİC.A.Ş.		 YEŞİLOVA MAH. 4088 SK. Kapı No:107 A Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR 201801/201801 KDV 2021021666ONW0000204 2020101514ONf0003807 1.361.327,94 TL
3 4650866566 FATHI MOHAMMED ALI IRANK KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR 201812/201812 KDV 2022111866ONX0000001 2022111814ONg0000002 1.536.076,23 TL
4 4650866566 FATHI MOHAMMED ALI IRANK KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR 201907/201907 KDV 2022111866ONX0000001 2022111814ONg0000004 4.088.559,38 TL
5 4650866566 FATHI MOHAMMED ALI IRANK KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR 201811/201811 KDV 2022111866ONX0000001 2022111814ONg0000003 3.486.863,70 TL
6 4650866566 FATHI MOHAMMED ALI IRANK KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR 201811/201811 KDV 2022111866ONX0000001 2022111814ONg0000003 1.162.287,90 TL
7 4650866566 FATHI MOHAMMED ALI IRANK KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR 201907/201907 KDV 2022111866ONX0000001 2022111814ONg0000004 1.362.848,16 TL
8 5440452194 11315562992 ETHEM KEMER ANADOLU MAH. 2434 SK. Kapı No:43B Daire No:B Tel: KONAK İZMİR 201801/201812 6183/79. Madde 2021030366ONY0000004 2021030314ONh0000048 3.124.000,00 TL
9 5440452194 11315562992 ETHEM KEMER ANADOLU MAH. 2434 SK. Kapı No:43B Daire No:B Tel: KONAK İZMİR 201801/201812 YIL.GEL.V. 2021030366ONY0000005 2021030314ONh0000075 1.153.273,64 TL
10 5440452194 11315562992 ETHEM KEMER ANADOLU MAH. 2434 SK. Kapı No:43B Daire No:B Tel: KONAK İZMİR 201901/201912 YIL.GEL.V. 2021030366ONY0000006 2021030314ONh0000077 8.791.593,20 TL

Basın No: ILN01840205

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HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI
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