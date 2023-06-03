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HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI
Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
|Sıra No
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Mükellefin Adı-Soyadı/Ünvanı
|Adresi
| Vergi ve Cezanın
Dönemi
|Vergi ve Cezanın
Nevi
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Miktarı
|1
|0060479573
|24068136594
|OGÜN AÇIKGÖZ
|KÜÇÜKADA MAH. 3556 SK. Kapı No:12 Daire No: Tel: KONAK İZMİR
|201701/201712
|KV
|2021030166ONT0000001
|2021030114ONc0000004
|1.515.401,55 TL
|2
|3810465957
|ETÜ EKİP TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL
SAN.VE TİC.A.Ş.
|YEŞİLOVA MAH. 4088 SK. Kapı No:107 A Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR
|201801/201801
|KDV
|2021021666ONW0000204
|2020101514ONf0003807
|1.361.327,94 TL
|3
|4650866566
|FATHI MOHAMMED ALI IRANK
|KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR
|201812/201812
|KDV
|2022111866ONX0000001
|2022111814ONg0000002
|1.536.076,23 TL
|4
|4650866566
|FATHI MOHAMMED ALI IRANK
|KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR
|201907/201907
|KDV
|2022111866ONX0000001
|2022111814ONg0000004
|4.088.559,38 TL
|5
|4650866566
|FATHI MOHAMMED ALI IRANK
|KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR
|201811/201811
|KDV
|2022111866ONX0000001
|2022111814ONg0000003
|3.486.863,70 TL
|6
|4650866566
|FATHI MOHAMMED ALI IRANK
|KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR
|201811/201811
|KDV
|2022111866ONX0000001
|2022111814ONg0000003
|1.162.287,90 TL
|7
|4650866566
|FATHI MOHAMMED ALI IRANK
|KARACAOĞLAN MAH. 6172 SK. Kapı No:10 /4D Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR
|201907/201907
|KDV
|2022111866ONX0000001
|2022111814ONg0000004
|1.362.848,16 TL
|8
|5440452194
|11315562992
|ETHEM KEMER
|ANADOLU MAH. 2434 SK. Kapı No:43B Daire No:B Tel: KONAK İZMİR
|201801/201812
|6183/79. Madde
|2021030366ONY0000004
|2021030314ONh0000048
|3.124.000,00 TL
|9
|5440452194
|11315562992
|ETHEM KEMER
|ANADOLU MAH. 2434 SK. Kapı No:43B Daire No:B Tel: KONAK İZMİR
|201801/201812
|YIL.GEL.V.
|2021030366ONY0000005
|2021030314ONh0000075
|1.153.273,64 TL
|10
|5440452194
|11315562992
|ETHEM KEMER
|ANADOLU MAH. 2434 SK. Kapı No:43B Daire No:B Tel: KONAK İZMİR
|201901/201912
|YIL.GEL.V.
|2021030366ONY0000006
|2021030314ONh0000077
|8.791.593,20 TL
Basın No: ILN01840205
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