T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74503924-2022/103-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/12/2022 tarihli ilamı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5271 Sayılı CMK'nun 223 madde, 8. Fıkra 2. Cümlesi gereğince kamu davasının DURMASINA karar verilmiştir. Mehmet ve Gülseren oğlu, 01/03/1995 ÇAMARDI doğumlu, NİĞDE, ÇAMARDI, Beyazkışlakcı mah/köy nüfusunda kayıtlı Abdulkadir TAŞPINAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01840154

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