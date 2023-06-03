T.C. İSTANBUL 41. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/396 Esas

KARAR NO : 2023/23

Silahla, Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.01.2023 tarihli ilamı ile Sanıklar Abdulheydi Rahmu ve Ömer Elismail' inayrı ayrı10 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş olmakla, gerekçelikararın ve Sanık Ömer Elismail müdafine aitgerekçeli İstinaf dilekçesi, Sanık Abdulheydi Rahmu'nun cezasının onaylanması talepli dilekçesi, mahkememizin 02/03/2023 tarihli ek kararının tebliği için Mohamed Add Aılreeef oğlu Amatie Khalefa' dan olma, 1993 Libya doğumlu Müşteki KHALED MOHAMED HAMROUI tüm aramalara rağmen bulunamamış olup,gerekçelikarar, Sanık Ömer Elismail müdafine aitgerekçeli İstinaf dilekçesi, Sanık Abdulheydi Rahmu'nun cezasının onaylanması talepli dilekçesi, mahkememizin 02/03/2023 tarihli ek kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğincegerekçelikarar ,Sanık Ömer Elismail müdafine aitgerekçeli İstinaf dilekçesi, Sanık Abdulheydi Rahmu'nun cezasının onaylanması talepli dilekçesi, mahkememizin 02/03/2023 tarihli ek kararının YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.05.2023

Basın No: ILN01840238

#ilan.gov.tr