T.C. HORASAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/337 Esas 30/12/2022
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
ERZURUM ili, HORASAN ilçesi, YEŞİLYURT mah/köy, 41 Cilt, 18 Aile sıra no, 167 sırada nüfusa
kayıtlı, ORUÇ ve MELEK oğlu/kızı, 01/07/1933 doğumlu, 31951496468 T.C. Kimlik Numaralı ŞEYDA
KAYA'nın 1.2. ve 3. Zümremirasçılarının tespit edilemediğinden ve hazine yönündendeğerlendirme
yapılacağından ŞEYDA KAYA'nın mirasçısı olduğunu iddia eden kişi vekişilerin ilan tarihinden
itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Horasan Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/337Esas sayılı
dosyasına bilgi verilmeleri aksi takdirde miras sebebiyleistihkak davası açma hakkı saklı kalmak
kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur.
Basın No: ILN01840574
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