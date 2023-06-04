T.C. HORASAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/337 Esas 30/12/2022

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

ERZURUM ili, HORASAN ilçesi, YEŞİLYURT mah/köy, 41 Cilt, 18 Aile sıra no, 167 sırada nüfusa

kayıtlı, ORUÇ ve MELEK oğlu/kızı, 01/07/1933 doğumlu, 31951496468 T.C. Kimlik Numaralı ŞEYDA

KAYA'nın 1.2. ve 3. Zümremirasçılarının tespit edilemediğinden ve hazine yönündendeğerlendirme

yapılacağından ŞEYDA KAYA'nın mirasçısı olduğunu iddia eden kişi vekişilerin ilan tarihinden

itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Horasan Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/337Esas sayılı

dosyasına bilgi verilmeleri aksi takdirde miras sebebiyleistihkak davası açma hakkı saklı kalmak

kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01840574

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