ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10. MADDESİ GEREĞİ İLAN TUTANAĞI

Yağlıdere Tapu Siciline kayıtlı olup, Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, Elmabelen Köyü'nde bulunan aşağıda dökümü gösterilen taşınmazların, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırılmasına karar verildiğinden aşağıda bildirilen taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, "Kamulaştırma bedelinin tesbiti ve kamulaştırılan yerlerin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili" için Karayolları Genel Müdürlüğünce tapu malikleri aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun gereğince Mahkememize açılan davanın yargılamasının, Espiye Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalar üzerinden yürütüleceği, dosyanın duruşmasının 12/07/2023 günü, saat 11:40'dan itibaren yapılacağı, ilgililerin Espiye Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.Maddesi gereğince İLANEN duyurulur. 28/01/2022

Dosya No Taşınmazın özelliği ve parsel numarası Kamulaştırılacak AlanTaşınmazın Malikleri

2023/133 Elmabelen Köyü, 160 Ada 63 Parsel sayılı taşınmaz 93,51m² (İrtifak) Mehmet Koç

Basın No: ILN01837792

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