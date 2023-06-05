T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/453 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle niteliğindekikain alana ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Davacı SONER NABİL KILIÇ tarafındandava konusu olan Gaziantep İli,Nurdağı İlçesi,Emirler Mah kain,toplamı 54.009,03 m² ve 40.745,02 m² olan kuru tarım arazisi olarak kullanılan ve krokide çevresi Balıkalan Yolu, Orman Yolu, Malikleri Hüseyin Ösük, Hasan Buğday, Ali Kılınç'ın kullandığı taşınmazlarla çevrili olan buğday ekili alan hakkında; Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu tarım arazisi hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.Ek: Kroki

Basın No: ILN01840664

#ilan.gov.tr