T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/451 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle niteliğindekikain alana ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Davacı İBRAHİM KILIÇ tarafındandava konusu olan Gaziantep İli,Nurdağı İlçesi,Emirler Mah kain,toplamı 33.449,68 m² olan kuru tarım arazisi olarak kullanılan ve krokide kuzeyinde 634 nolu parselgüneyindeOrman Yolu, Malikleri Soner Nabil Kılıç,Birsen Kılıç'ın kullandığı taşınmazlarla çevrili olan buğday ekili alan hakkında; Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu tarım arazisi hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.Ek: Kroki

Basın No: ILN01840688

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