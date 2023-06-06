T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/16 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.Maraş Elbistan Çiçek - 1244 Tamamı 16445648356 Abdullah Gök
15398688020 Ali Kaya
47776608702 Ayla Çıkın
52240460250 Aysel Çiçek
58210261476 Bülent Yılmaz
58237260520 Cennet Yılmaz
58249260174 Cuma Yılmaz
15395688184 Emine Kaya
19424551708 Fatma Tekdöş
58234260684 Funda Yılmaz
58144263676 Güler Yılmaz
58261259750 H. İsmail Yılmaz
15401687934 Hacer Güven
58213261312 Hacı Durdu Yılmaz
16442648410 Hatice Gönen
15413687588 Hatice Kaya
58138263804 İsmail Cem Yılmaz
58219261194 Kürşat İlkay Yılmaz
58255259988 Mehmet Yılmaz
58207261540 Metin Yılmaz
15386688476 Murat Kaya
58231260748 Murat Yılmaz
58216261258 Mustafa Mesut Yılmaz
58198261864 Nilgün Yılmaz
31309870292 Oğuz Tuna Yılmaz
16439648584 Osman Gök
58147263512 Serpil Yılmaz
44317724686 Sultan Kaya
42124949612 Şengül Kekeç
16436648648 Uğur Gök
15404687870 Yenel Kaya
Basın No: ILN01840571
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