T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/16 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

K.Maraş Elbistan Çiçek - 1244 Tamamı 16445648356 Abdullah Gök

15398688020 Ali Kaya

47776608702 Ayla Çıkın

52240460250 Aysel Çiçek

58210261476 Bülent Yılmaz

58237260520 Cennet Yılmaz

58249260174 Cuma Yılmaz

15395688184 Emine Kaya

19424551708 Fatma Tekdöş

58234260684 Funda Yılmaz

58144263676 Güler Yılmaz

58261259750 H. İsmail Yılmaz

15401687934 Hacer Güven

58213261312 Hacı Durdu Yılmaz

16442648410 Hatice Gönen

15413687588 Hatice Kaya

58138263804 İsmail Cem Yılmaz

58219261194 Kürşat İlkay Yılmaz

58255259988 Mehmet Yılmaz

58207261540 Metin Yılmaz

15386688476 Murat Kaya

58231260748 Murat Yılmaz

58216261258 Mustafa Mesut Yılmaz

58198261864 Nilgün Yılmaz

31309870292 Oğuz Tuna Yılmaz

16439648584 Osman Gök

58147263512 Serpil Yılmaz

44317724686 Sultan Kaya

42124949612 Şengül Kekeç

16436648648 Uğur Gök

15404687870 Yenel Kaya

Basın No: ILN01840571

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