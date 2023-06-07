NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/897 Esas

KARAR NO : 2015/510

Davacı Ayten Zeray vekili tarafından davalı Rıdvan Ateş aleyhine mahkememizde açılan Nafaka ( Katılım Nafakası ) Tazminat ( Maddi-Manevi Tazminat) davasında 25/11/2022 tarihli ek karar verilmiş, davalı Rıdvan Ateş'in adresi bulunamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir."1-Maddi tazminat ve manevi tazminat talepleri yönünden 6100 Sayılı HMK. nın 20. maddesi uyarınca davanın2-Dava adli yardımlı olduğundan Ek karardan sonra yapılacak 84,00 TL yargılama giderlerinin davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına3-HMK'nun 332/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin davacının adli yardımlı olması ve adli yardım kararının hükmün kesinleşmesine kadar devam etmesi nedeniyle hazine tarafından karşılanmasına, karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması halinde temyiz giderlerinin temyiz eden tarafından karşılanmasına ve hükümden sonraki gerçekleşen yargılama giderlerinin gerçekleşme durumuna göre hüküm altına yazılmasına, Dair, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi. " şeklindeki ek kararın davacı tarafından taraflara tebliğine ilişkin talepte bulunulduğu, Davalı Rıdvan Ateş'e ek kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Rıdvan Ateş'e tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra 15 gün süre içinde ek karara karşı temyiz dilekçesini ibraz etmesi gerektiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.06/06/2023

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Adres : NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin :Zabıt Katibi

Basın No: ILN01842439

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