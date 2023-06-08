T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU

2022/82 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.05/06/2023Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, KÜÇÜKBÖLCEK Mahalle/Köy, 5112 Ada, 6 Parsel,Adresi : Aksaray Merkez Küçükbölcek Mahallesi 5112/6 Parsel Sayılı TaşınmazYüzölçümü : 500 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 3.500.000,00 TLKDV Oranı : %8Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01842964

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