T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU

2022/82 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2022/82 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.05/06/2023
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, KÜÇÜKBÖLCEK Mahalle/Köy, 5112 Ada, 6 Parsel,
Adresi : Aksaray Merkez Küçükbölcek Mahallesi 5112/6 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 500 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01842964
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