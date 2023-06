T.C. ANKARAGAYRİMENKULSATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/945 ESAS

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:00 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:00

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 11:30 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 11:30

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 14:00 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, AZİZİYE Mahalle/Köy, 4958 Ada, 2 Parsel, 3.kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Ankara 10.İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/516 Esas sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre'' Mesken; binanın 3. katında bina girişine göre sağ ön cephelidir. Taşınmazda halihazırda F. Ç.n ikamet ettiği beyan edilmiştir. Bağımsız bölümde mahallen: antre, 4 oda, salon, mutfak, Wc, 2 banyo ve 3 balkon bulunmaktadır.Taşınmaz belediyede yer alan tadilat projesinde 256,00 m2 net 312,00 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Ayrıca ilave yaklaşık 80,00 m2 açık teras alanı mevcuttur. Meskenin projesine göre; faydalı net kullanım alanı: 156,00 m² brüt kullanım alanı 196,00 m2 olarak tespit edilmiştir. Tadilat projesine göre dubleks mesken özelliğinde olması gerekirken projesine aykırı olarak 8 nolu bağımsız bölüm içinde 3.kat ile çatı arası katına çıkış sağlanan merdiven kovasının iptal edildiği taşınmazın fiilen 3.katta 8 bağımsız bölüm numaralı mesken, çatı katında 10 bağımsız bölüm numaralı çatı katı meskeni olarak 2 ayrı bağımsız bölüm şeklinde kullanıldığı belirlenmiştir. FİLİYATTA 10 nolu bağımsız bölüm olarak kullanılan mesken;Mesken; binanın teras katında bina girişine göre sağ ön cephelidir.Taşınmazın halihazırda B. S. Ö. tarafından ofis olarak kullanıldığı beyan edilmiştir. mahallen: antre, 3 oda, salon, mutfak, Wc, banyo ve teras bulunmaktadır. net100,00 m² daire,80,00 m2 teras olmak üzere 180,00 m2 olarak tespit edilmiştir. '' Denilmektedir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)Adresi : Aziziye Mahallesi, Kırkpınar Sokak Çaman Apartmanı No: 15 Daire No: 8 Çankaya / ANKARAYüzölçümü : 1.036 m2Arsa Payı : 201/1570İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, AZİZİYE Mahalle/Köy, 4958 Ada, 2 Parsel, 2.kat 6Nolu Bağımsız Bölüm Ankara 10.İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/516 Esas sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre '' Mesken; binanın 2. katında bina girişine göre sağ ön cephelidir.Taşınmazda halihazırda kiracı olarak T. C. U.in ikamet ettiği beyan edilmiştir.Bağımsız bölümde mahallen: antre, 4 oda, salon, mutfak, Wc, 2 banyo ve 3 balkon bulunmaktadır. net kullanım alanı: 156,00 m² brüt kullanım alanı 196,00 m2 olarak tespit edilmiştir.'' denilmektedir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)Adresi : Aziziye Mahallesi, Kırkpınar Sokak Çaman Apartmanı No: 15 Daire No: 6 Çankaya / ANKARAYüzölçümü : 1.036 m2Arsa Payı : 201/1570İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, AZİZİYE Mahalle/Köy, 4958 Ada, 2 Parsel, 1. kat 4 n Nolu Bağımsız Bölüm Ankara 10.İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/516 Esas sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre '' Mesken; binanın 1. katında bina girişine göre sağ ön cephelidir.Taşınmazda halihazırda kiracı olarak B.S. Ö.'in ikamet ettiği beyan edilmiştir..Bağımsız bölümde mahallen: antre, 4 oda, salon, mutfak, Wc, 2 banyo ve 3 balkon bulunmaktadır. net kullanım alanı: 156,00 m² brüt kullanım alanı 196,00 m2 olarak tespit edilmiştir. '' Denilmektedir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)Adresi : Aziziye Mahallesi, Kırkpınar Sokak Çaman Apartmanı No: 15 Daire No: 4 Çankaya / ANKARAYüzölçümü : 1.036 m2Arsa Payı : 201/1570İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01843069

#ilan.gov.tr