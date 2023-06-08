T.C. ÇORLU 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN 2020/65 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 280.000,00 1 %18 59 B 4799 plakalı 2017 model Fiat Doblo Cargo Maxi XL 1.6MJET Plus Pack Marka ticari araç Aracı incelemek isteyenler satış gününden önce Çorlu Can Yediemin Otoparkında aracı görebilirler.

No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 2 4.018.589,80 5747 kalem %18 Satışa konu Nalburiye ve Sıhhi Tesisat Emtiaları 1.880.784,90 birim (kg/adet/paket/m/lt...vs) 5616 kalem maldan oluşan Nalbur Malzemeleri ile 131 kalem toplamı 2394 adet demirbaş ve cihazlardan oluşan menkuller, incelemek isteyenler için satış gününden önce Cemaliye Mah. Saray cad. No.43 ÇORLU adresinde yerinde tespit yapabileceklerdir.

Asagıda cins, miktar ve degerleri yazılı mallar Tasfiye Memurlugu tarafından satısaçıkarılmıs olup: Birinci artırmanın asagıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacagı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadıgı taktirde, yine asagıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacagı; su kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen degerinin %50'sini bulmasının ve satıs isteyenin alacagına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan baska paraya çevirme ve payların paylastırma giderlerini geçmesinin sart oldugu; birinci artırmadan on gün önce baslamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar T.C. Çorlu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Kalemi eli ile 2020/65 Esas Dosyaya UYAP üzerinden ya da ELDEN YAZILI olarak teklif verilebilecegi,birinci artırmada istekli bulunmadıgı takdirde aynı usul ile birinci artırmadan sonraki besinci günden baslamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar teklif verilebilecegi, mahcuzun satıs bedeli üzerinden asagıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacagı ve satısa konu menkul malların durumu ile ilgili bilgilerin mahkeme dosyasından görülebilecegi; menkul mallarla ilgili görmek isteyenlerin Cemaliye mah. Saray Cad. No.43 ÇORLU/TEKIRDAG adresinde gösterilebilecegi, Satısa Istirak edecek 3. Kisilerin satıs gün ve saatinden önce Muhammen Bedelin %10 'u oranında Teminat yatırması gerekmekte olup Teminat Dosya Numarası üzerine Mahkeme Veznesine yatırılabilecegi gibi Muteber Süresiz ve Kesin Banka Teminat mektubu olarak da sunulabilecek olup ihale olunan tutarın teminat dısı kalan kısmı ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenecektir. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Mahkememize basvurmaları, Taraflar veya ilgililerin herhangi birine satıs ilanının teblig edilememesi durumunda ilanen teblige kaim olmak üzere ilan olunur. 02/06/2023

Basın No: ILN01842706

#ilan.gov.tr