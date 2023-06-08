T.C.İSTANBUL ANADOLU 21.SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDANSIRA CETVELİNİN İLÂNI

DOSYA NO : 2021/7TEREKE

MURİSİN ADI-SOYADI : KEREMBOSTANCI (T.C. 43921424470)

Muris terekesinde alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Sıraya ait itirazların (davanın) ilandan itibaren 7 gün içinde İstanbul Anadolu 21.Sulh Hukuk Mahkemesine, alacağın esas ve miktarına ilişkin itirazların (davanın) 15 gün içinde yine İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesine yapılması gerekir.İ.İ.K.nun 232,233,234,236. maddeleri gereğince ilan olunur.06/06/2023

Basın No: ILN01842694

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