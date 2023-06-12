SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/426

KARAR NO : 2022/72

Davacı Ayşegül AZRAK tarafından davalı Murat AZRAK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Açılan davanın KABULÜ ile,

1-Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi Cilt No:55, Hane No:106, BSN:46'da nüfusa kayıtlı, 24/05/1990 Gebze doğumlu, Bayram ve Hatice oğlu, MURAT AZRAK (T.C:27694200370) ile aynı yer BSN:57'de nüfusa kayıtlı, Fikret ve Fatma kızı, 06/10/1998 Soma doğumlu, AYŞEGÜL AZRAK - T.C:17795564082 Kızlık Soyadı:AVCU'in TMK. 166/3.md.si uyarınca anlaşmalı olarak BOŞANMALARINA,

2-10/02/2022 tarihli protokolün ONANMASINA,

3-Tarafların müşterek çocukları olan 43867695682 T.C. Kimlik numaralı Halil Asaf AZRAK'ın velayetinin davacı anne AYŞEGÜL AZRAK (AVCU)'ya bırakılmasına,

4-Velayeti kendisine verilmeyen davalı baba ile müşterek çocuk Halil Asaf AZRAK arasında tarafların aynı il veya ilçede olduklarından her ayın 1. ve 3. Cumartesi-Pazar günleri; Cumartesi günü sabah saat: 10:00'dan Pazar günü saat: 18:00'e kadar,her yıl dini bayramların 2. ve 3. günü; 2. Günü sabah saat: 10:00'dan 3. günü akşam 18:00'e kadar, babalar gününde sabah saat: 10:00'dan akşam saat: 18:00'e kadar, okul çağına geldiğinde MEB.ca belirlenmiş resmi yarı yıl tatilinin ilk haftasında Cumartesi günü sabah saat 10.00'dantakip eden Cuma günü akşam saat 17.00'ye kadar, 1. Yarı yıl ara tatilinde tatili takip eden ilk cumartesi sabah saat: 10:00'dan çarşamba günü saat: 17:00'a kadar , 2. Yarı yıl ara tatilinde tatili takip eden ilk cumartesi sabah saat: 10:00'dan çarşamba günü saat: 17:00'a kadar ,ve her yıl 1-31 Temmuz tarihleri arasında; 1 Temmuz günü sabah saat: 10:00'dan 31 Temmuz günü saat: 18:00'e kadar gerek görmek gerekse yanına almak suretiyle davalı baba ile şahsi ilişki tesisine,

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, iş bu kararın ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.08/06/2023

Basın No: ILN01844663

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