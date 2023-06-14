T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/596 Esas

DAVALI : DOĞAN TUĞLA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Osmangazi Mahallesi No:66 Kütahya Merkez/ KÜTAHYA

Davacı Engin Aytun vekili tarafından tarafından aleyhinize açılan Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/10/2023 günü saat: 11:10'da HMK'nın 52. Maddesi uyarınca yetkili organ ile duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01845900

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