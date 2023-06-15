İSTANBUL PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 11 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

İKN : 2023/592220

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI b) Adresi : Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulv. 64 34091 FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02124555000 - 02124555083 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne 11 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin yüklenici ile imzalandığı tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde teknik şartnameye uygun bir biçimde eksiksiz olarak tek partide teslim edilecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yüklenici ile imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.07.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı / Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İstekliler, teklif edilen malın teknik kriterlerine uygunluğunu belirtmek amacıyla numune ile bu urünlere ait analiz sertifikalarını sunacaktır. Numune istenilen malzemeler orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. İstekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan Numune (marka ve model) ve Analiz Sertifikası (ürün ve sertifika no) satırlarındaki bilgiler dolduracaktır. Boş bırakılan veya gerekli bilgilere yer verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekliler, teklif ettikleri her bir kalem ürün için aşağıda belirtilen miktarda numune verecektir.

No - Malzeme Adı - Numune adedi

1 - 6R Cam Aşı Viali - 400 Adet

2 - 20 mm. Liyofilize Bromobutil Tıpa - 400 Adet

3 - 20 mm. Tear-Off (Üstten Yırtılabilir) Aluminyum Kapak - 400 Adet

4 - 4R Aşı Sulandırma Şişesi Viali - 400 Adet

5 - 13 mm. Kısa Konçlu Bromobutil Tıpa - 400 Adet

6 - 13 mm. Alüminyum Kapak - 400 Adet

7 - 50 µL Damlalık - 100 Adet

8 - 40 µL Damlalık - 100 Adet

9 - 4R Aşı Şişesi - 400 Adet

10 - 100 ml. Aşı Sulandırma Şişesi - 400 Adet

11 - 6R Sulandırma Şişesi Tıpası (20 mm. Kısa Konçlu) - 400 Adet

İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞIİstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne 11 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01847301

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