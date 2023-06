İSTANBUL PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 11 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

İstekliler, teklif edilen malın teknik kriterlerine uygunluğunu belirtmek amacıyla numune ile bu urünlere ait analiz sertifikalarını sunacaktır. Numune istenilen malzemeler orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. İstekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan Numune (marka ve model) ve Analiz Sertifikası (ürün ve sertifika no) satırlarındaki bilgiler dolduracaktır. Boş bırakılan veya gerekli bilgilere yer verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekliler, teklif ettikleri her bir kalem ürün için aşağıda belirtilen miktarda numune verecektir.

No - Malzeme Adı - Numune adedi

1 - 6R Cam Aşı Viali - 400 Adet

2 - 20 mm. Liyofilize Bromobutil Tıpa - 400 Adet

3 - 20 mm. Tear-Off (Üstten Yırtılabilir) Aluminyum Kapak - 400 Adet

4 - 4R Aşı Sulandırma Şişesi Viali - 400 Adet

5 - 13 mm. Kısa Konçlu Bromobutil Tıpa - 400 Adet

6 - 13 mm. Alüminyum Kapak - 400 Adet

7 - 50 µL Damlalık - 100 Adet

8 - 40 µL Damlalık - 100 Adet

9 - 4R Aşı Şişesi - 400 Adet

10 - 100 ml. Aşı Sulandırma Şişesi - 400 Adet

11 - 6R Sulandırma Şişesi Tıpası (20 mm. Kısa Konçlu) - 400 Adet