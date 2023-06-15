T.C. ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/110 Esas18/04/2023

Konu : Raşit oğlu Fevzi hk.

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili Merkez ilçesi Hızırbey Mahallesi, 311 ada 1 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen Raşit oğlu Fevzi isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/110 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 18/04/2023

Basın No: ILN01846890

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