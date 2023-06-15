T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İ L A N

ESAS NO: 2019/64

Dava konusu Rize İli Çamlıhemşin ilçesi Köprübaşı köyü 207 ada 5,6,22,23,8 parsel sayılı taşınmazların arasında yer alan ve tespit dışı bırakılan alana ilişkin davacılar Abdulkadir Kaboğlu,Sadiye İmamoğlu ve Hacer İmamoğlu adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup HMK'nın 713. maddesi uyarınca hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde davaya itiraz edebilecekleri, aynı davada dava konusu alanın kendi adlarına tesciline karar verilmesini isteyebilecekleri hususunda mahkememize müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.

Basın No: ILN01846498

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