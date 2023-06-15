T.C.İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.61458052-2019/291-Ceza Dava Dosyası 13.06.2023

Mahkememizin 15.02.2023 tarih2019/291 esas 2023/122 karar sayılı ilamı ile; Seyed Yaghoobve Nosrin kızı 20.10.1985 İran D.lu sanık SEYEDEH MARYAM YAZDANPANAH5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 5607 sayılı yasanın 3/18.-10.Maddesinin yollamasıyla 5 ay hapis , 20,00 TLadli para cezası ile cezalandırılmasına veCMK.'nın 231/5 maddesi gereğincehükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.'nın 231/8 maddesi gereğince beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerine itiraz yoluna başvurabileceği(Kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğine ve gereğince infaz işlemlerinin yapılacağı ihtarı ile), aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.

Basın No: ILN01846429

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