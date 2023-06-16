İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/143 Esas

KARAR NO : 2023/236

Davacı ŞENOL SAKINMAZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın kabulüne,

17497796910 kimlik numaralı ŞENOL SAKINMAZ'ın soyisminin "KARAMEHMET" olarak değiştirilmesine,

3-Yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına,

4-Peşin harcın mahsubuna, yeni harç alınmasına yer olmadığına,

5-Kararın gazetede ilanına,

Dair hazır olanların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 08/06/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/06/2023

Basın No: ILN01847119

#ilan.gov.tr