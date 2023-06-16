İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/143 Esas
KARAR NO : 2023/236
Davacı ŞENOL SAKINMAZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın kabulüne,
17497796910 kimlik numaralı ŞENOL SAKINMAZ'ın soyisminin "KARAMEHMET" olarak değiştirilmesine,
3-Yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına,
4-Peşin harcın mahsubuna, yeni harç alınmasına yer olmadığına,
5-Kararın gazetede ilanına,
Dair hazır olanların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 08/06/2023
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/06/2023
Basın No: ILN01847119
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