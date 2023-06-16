T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Dinar-Dazkırı 2.Bölge Hududu Devlet Yolu projesi kapsamında yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla güzergahına rastlayan ada, parsel nosu malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgiler aşağıda belirtilen taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açmıştır.

Tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin ANKARA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE yöneltmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi mülkiyet hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza ; T.C. Ziraat Bankası Dinar Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgilerine 4650 kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi Gereğince ilan olunur.

SIRA İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL ESAS NO MALİK Alan m² 1 Afyon Dinar Üçlerce 304 20 2023/19 Sabahattin oğlu Haldun Nuri Dedeoğlu 473,28m² " " " " " " Nuri Oğlu Mustafa Selahattin Dedeoğlu " " " " " " " Sabahattin oğlu Mehmet ErgunDedeoğlu " " " " " " " Ragıp kızı Meral Dedeoğlu " " " " " " " Mehmet Nuri kızı Merve Öztürk " " " " " " " Mehmet Nuri oğlu Muammer Dedeoğlu " " " " " " " Mustafa Selahattin oğlu Murat Dedeoğlu " " " " " " " Ahmet Muammer kızı Raziye Figen Yetgin " " " " " " " Mustafa Kazım kızı Rukiye Dedeoğlu " " " " " " " Haldun Nuri oğlu Sabahattin Dedeoğlu " " " " " " " Sabahattin kızı ŞerifeNihal Veziroğlu " " " " " " " Mehmet oğlu Ünal Dedeoğlu " " " " " " " Haldun Nuri oğlu Ünel Betil Sakallı " " " " " " " Kemal kızı Zeliha Solmaz Dedeoğlu " " " " " " " Ahmet Muammer kızı Şerife Binnur Sağ " 2 Afyon Dinar Toptepe( geldisi Tekke Mah. 71 ada 5 parsel ) 912 7 2023/29 Mehmet oğlu Ali Çakmakçı 201,65 m² " " " " " " Mehmet oğlu Ramazan Çakmakçı " 3 Afyon Dinar Ilıca ( geldisi Tekke Mah. 330 ada 1 parsel) 330 3 2023/33 Niyazi kızı Dilek Çetin (Gülbeyaz ) 3.584,72 m² " " " " " " Niyazi oğlu Fahri Çetin " " " " " " " Niyazi kızı Fevziye Düztepe " " " " " " " Niyazi oğlu Fuat Çetin " " " " " " " Niyazi oğlu Gülnur Güneş " " " " " " " Niyazi kızı Gülten Ay " " " " " " " Ramazan kızı Hacer Üner " " " " " " " Niyazi oğlu Turgay Çetin " " " " " " " Niyazi Vahide Özpınar " 4 Afyon Dinar Çobansaray - 880 2023/103 Hüseyin oğlu Abbas Düztepe 4.149,00 m² " " " " " " Hamdi oğlu Abdullah Ay " " " " " " " Remziye kızı Elveda Özdemir " " " " " " " Hüseyin oğlu Ercan Düztepe " " " " " " " Remzi kızı Fatma Aytimur " " " " " " " Hüseyin kızı Gülcan Yavuz " " " " " " " Hamdi kızı Gülümser Kadıoğlu " " " " " " " Remzi oğlu Mehmet Ay " " " " " " " Nuri Ali kızı Naciye Ay " " " " " " " Remzi oğlu Osman Ay " " " " " " " Hamdi kızı Sultan Acar " " " " " " " Mehmet kızı Şadiye Yavuz " " " " " " " Memiş kızı Şehriye Ay " " " " " " " Hamdi oğlu Yaşar Alkiraz " " " " " " " Remzi kızı Zeliha Çetin "

Basın No: ILN01846176

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