T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (VAN)

İHALENİN KONUSU

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İŞİN ADI : ''Refet Ünal Yüzen Otel Projesi'' nin ''Yapım, Onarım ve Tefrişatı Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İşi'' olup; işin yapım süresi 450 (dörtyüzelli) gün, 25 yıl (300 ay) süre ile kiralama işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi Kapsamında "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilmesi işi. İŞİN NİTELİĞİ: Toplam 4500m2 den az olmamak üzere; en az 80 adet otel odası, en az 800 m2 restoran ve kafe, en az 140 m2 hamam ve havuz, lobi karşılama alanları, ortak kullanım alanları, insan ve yük asansörleri, mutfak, çamaşırhane, elektrik ve mekanik odalar, personel yatakhanesi, müdüriyet ve yönetim odalarından oluşacak olup iç mekan ve planlamalar lüks otel statüsünde veya 5 yıldızlı otel muadilinde olacaktır. MUHAMMEN BEDEL: 30.000.000,00 TL (OtuzmilyonTürkLirası) + KDV' dir

GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3'ü olan 900.000,00 TL (DokuzyüzbinTürkLirası) geçici teminatı, Türkiye Halk Bankası TR 370001200933900006000009 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebilir. İHALENİN YERİ, ZAMANI ve EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 04.07.2023 Salı günü saat.15:00'te Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 04.07.2023 Salı günü saat:15:00'e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 10.000,00 TL (OnbinTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı İkametgah Belgesi: Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :

İmza Sirküleri:

Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun) Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum Belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 100.000.000,00 TL (YüzmilyonTürklirası) kullanılmamış kredilerinin de yine 100.000.000,00 TL (YüzmilyonTürklirası) ndan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan son iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 100.000.000,00 TL (yüzmilyonTürklirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki bilgileri verilen ''Refet Ünal Yüzen Otel Projesi'' nin "Yapım, Onarım ve Tefrişatı Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İşi" ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.İdare : Edremit Belediye BaşkanlığıAdres : Yenicami Mahallesi Sahil Cad. No:3 Erdemit/VANTelefon-Fax : 0432 312 22 00 – 0432 312 24 54Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeGerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır.

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

I. İş Deneyimleri veya Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: -Yüklenici (kiracı) daha önce eski yüzen benzer bir yapıyı (gemiyi) restore etmiş olması

-Restore edilmiş bir gemiyi işletmiş ve işletmeye devam ediyor olması

-T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi" 'ne sahip olması

m. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

n. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

o. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

p. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

r. Taahhütname : İdarenin istekli firmalara doküman satış evrakları içerisinde sunmuş olduğu taahhütnameyi imzalayıp ihale dosyasında sunacaklardır.



İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01847176

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